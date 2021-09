Stādi tagad, priecājies pavasarī. Svarīgākais par sīpolpuķu stādīšanu

Rudenī stāda ne tikai peonijas, bet arī sīpolpuķes un citus augus. Tieši tagad ir īstais laiks dobēs likt tulpju, narcišu, hiacinšu sīpolus, kā arī dekoratīvos sīpolus, kas ar saviem skaistajiem ziediem mūs priecēs jau nākamgad.

Portāls "Māja&Dārzs" no sava arhīvu krājuma izcēla rakstus par sīpolpuķēm, kas noderēs, gatavojoties stādīšanai! Varēsi uzzināt, kā sīpolpuķes pasargāt no grauzējiem, tāpat varēsi aplūkot skaistas augu kombinācijas, kur galvenajā lomā ir tieši sīpolpuķes, tāpat varēsi uzzināt praktiskus ieteikumus par to, cik dziļi jāstāda sīpolpuķes, kāda tām būs piemērotākā vieta dārzā utt.

Knifiņos dalās ne tikai pieredzējuši tulpju audzētāji, bet arī mūsu lasītāji, kuri ar sīpolpuķēm paeksperimentēja, kā rezultātā skaistos ziedus baudīja jau janvārī.

Ja arī tev ir kāds padoms par narcišu, tulpju vai citu sīpolpuķu audzēšanu, kopšanu vai pārstādīšanu, tad raksti to komentāru sadaļā vai arī e-pastā: maja@delfi.lv.