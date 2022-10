Kā pareizi ieziemot uzticamo palīgu dārza darbos – pilienlaistīšanas sistēmu

Rudens ne tikai ir laiks, kad ieziemot augus, bet arī uzticamos dārza palīgus – notīrīt un sakārtot darba rīkus un ieziemot laistīšanas sistēmas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lai sistēma kalpotu pēc iespējas ilgāk, tā sezonas beigās jāpārbauda un vajadzības gadījumā jāiztīra. Nepieciešams rūpēties par to, lai neaizsērē pilinātāju sprauslas, caur kurām iztek ūdens. AS "Akvedukts" inženieris Andrejs Burnajevs skaidro, ka apkopes biežums atkarīgs no laistīšanai izmantotā ūdens mehāniskās tīrības un kvalitātes.

Dārza sezonas beigās no sistēmas nepieciešams iztecināt tajā esošo ūdeni. Ūdeni var izpūst arī ar kompresora palīdzību. Galvenais, lai, sākoties salam, sistēmā nebūtu ūdens un tā nebūtu pakļauta spiedienam, kas var radīt mehāniskus bojājumus. Svarīgi ieziemot arī sūkni – iztecināt ūdeni no filtra, un, ja sūknis ir neliels, to ziemas laikā var ienest telpās. "Jaunbērzi" projektu vadītājs Jānis Girgensons gan atzīmē, ka, ja sūknis rudenī tiek ieziemots un atvienots no laistīšanas sistēmas, tad to vēlams novietot siltā telpā, nevis šķūnītī, kur temperatūra ir līdzīga ārā esošajai.

Sistēmas kalpošanas ilgums atkarīgs no tā, cik ilgi būs iespējams to attīrīt no aļģēm vai cietā ūdens nosēdumiem. Pilinātājcauruļu (kapilāro cauruļu) ekspluatācijas ilgums ir aptuveni trīs gadi, un arī tas tiešā veidā ir atkarīgs no caurules sprauslu aizsērēšanas ātruma, norāda Burnajevs. Iepriecinošā ziņa ir tā, ka sistēmas elementus ir pavisam viegli aizvietot un nomainīt.

Vairāk par pilienlaistīšanas sistēmas plusiem un mīnusiem vari iepazīties "Delfi Plus" rakstā "Tava siltumnīca, tavi noteikumi! Kā pilienlaistīšanas sistēma palīdz taupīt ūdeni un laiku".