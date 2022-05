Daži teiks, ka itin labi savu piemājas siltumnīcu var aplaistīt arī ar lejkannu un pilienlaistīšanas sistēma paredzēta vien slinkajiem dārzniekiem. Turklāt laistīšanai ar lejkannu ir daudz labo aspektu – veselīga izkustēšanās, būšana svaigā gaisā un naudas ietaupīšana, nopērkot lejkannu vien par dažiem eiro. Lai arī savā ziņā pilienlaistīšanas sistēma patiesi ir kā radīta slinkajiem un aizņemtajiem, turklāt tās uzstādīšanā jāiegulda vairāk nekā pāris eiro, tā tomēr ir gudra un saudzīga augu laistīšana, jo ūdens tiek pievadīts katram augam tieši tik daudz, cik nepieciešams, tādējādi ne tikai iepriecējot augus, bet arī ekonomējot ūdens patēriņu.

"Ir trīs pamatprincipi, kādēļ augiem nepieciešams ūdens. Tas vajadzīgs, lai augi dzesētos, uzņemtu barības vielas un tajos varētu noritēt fotosintēzes process," par to, kādēļ vispār ir svarīgi augiem nodrošināt iespēju padzerties, stāsta Latvijas Lauksaimniecības universitātes Augsnes un augu zinātņu institūta profesore un vadošā pētniece Ina Alsiņa. Daudziem augiem ir vienalga, kā ūdens tiem tiek piegādāts, – galvenais, lai tas vispār ir. Savukārt ir arī tādi augi, kurus ieteicams laistīt pie saknēm, jo ūdens un mitruma nonākšana uz lapām pie noteiktas temperatūras palielina slimību risku. Pret pilienlaistīšanu pretenziju nebūs nevienam stādam, taču īpaši pateicīgi par to būs tie augi, kuriem mitrums uz lapām nav vēlams. Šādi augi ir tomāti, kas zaļo teju jebkurā piemājas siltumnīcā. Un varena, kvalitatīva tomātu raža ir katra siltumnīcas saimnieka sapnis.

"Ar pilienlaistīšanas sistēmu augs ūdeni gūst vajadzīgajā laikā un daudzumā, kas īpaši svarīgi brīdī, kad augam aizmetas ziedi un briest augļi. Regulāra un vienmērīga laistīšana nodrošina augšanas procesu un iespaido arī ražas lielumu un kvalitāti," par vienu no galvenajām sistēmas priekšrocībām stāsta "Agrimatco Latvia" agronoms Aleksejs Buķis. Savukārt AS "Akvedukts" inženieris Andrejs Burnajevs norāda, ka, lai gan Latvijas apstākļos ūdens taupīšana, iespējams, nav primārā problēma, kas tiek atrisināta ar pilienlaistīšanas sistēmu, gadījumos, kad laistīšanai tiek izmantots tikai uzkrātais lietus ūdens vai arī ūdens tiek ņemts no centralizētās ūdens apgādes sistēmas, ekonomisks ūdens sadalījums tieši pie auga saknēm ievērojami samazinās laistīšanai nepieciešamā ūdens apjomu. Un, protams, sistēma nudien atvieglos laistīšanas procesu. Lai arī lejkannu nēsāšana ir labs veids, kā pēc darba izkustēties, tas ir arī gana smags un nogurdinošs process, kuru, ja esi iesācis veikt regulāri, arī godprātīgi jāturpina darīt visu laiku.

Pieredze



Pilienlaistīšanas sistēmu augu laistīšanai siltumnīcā, kurā zaļo ne tikai tomāti, Rita Beķere izmanto jau otro sezonu. "Pirmajā sezonā ar sistēmu laistījām tikai tomātus, bet šogad sistēmu pievienojām arī puķēm – lizantēm un krizantēmām. Mums zeme ir tāda, ka put! Laistot ar lejkannu, viss ūdens no auga notecēja nost, bet ar pilienlaistīšanu tas mitrumu uzņem vienmērīgi, ļoti labi uzsūcas zemē. Arī ūdens patēriņš ir mazāks, jo tas netiek izlietots lieki! Gurķus gan laistu ar rasināšanu, jo tiem tā patīk, bet, kas zina, varbūt nākamgad arī gurķiem pieslēgsim pilienlaistīšanu."