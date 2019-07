Kāpēc tomāti plaisā un vai satraukumam ir pamats?

Arī dārzeņu kolekcionāre Austra Zaļuma mierina – satraukties par tomātu plaisāšanu nevajadzētu. "Naktis ir vēsas, bet dienas ir karstas, tāpēc arī tomāti plaisā," skaidro Zaļuma, kura novērojusi, ka plaisā liela izmēra tomāti, bet 200 līdz 300 gramus smagi tomāti neplaisā. Viņa arī sarunā ar "Tavs Dārzs" teic, ka reizēm tomāti plaisā tāpēc, ka ir nevienmērīga laistīšana – pienācīgi nelaistam augus, bet tad to daram pārmērīgi.

Taujāta par to, vai plaisāšanu var vispār novērst, audzētāja norāda, ka to tā nevar novērst, varbūt vien ar vienmērīgu laistīšanu. "Šogad vispār ir interesants laiks, pērn bija labāk," tā par tomātu audzēšanu teic kolekcionāre.

Kad labāk laistīt tomātus? Zaļuma teic, ka cilvēku domas šeit dalās, jo vieni saka, ka jālaista ir vakarpusē, bet citi iesaka rītu. "No rīta puses labāk laistīt. Ja laistīsim vakarā, tad viss mitrums saies uz augšu, mitrums sakrāsies siltumnīcas jumtā, kondensāts sāks pilēt un augi slimos," paskaidro audzētāja. Viņa arī labprāt dalās vērtīgos padomos par tomātu audzēšanu un lološanu, piemēram, tagad augus nepieciešams palutināt ar kalcija nitrātu, lai augiem nebojātos gali. Tāpat tomātus vajag piebarot ar kāliju, jo tad tie būs saldāki. "Vai esat redzējusi, ka 'Vērša sirdij' pie kātiņa ir zaļums? Tas liecina par to, ka tomāts pats nevar uzņemt kāliju," audzēšanas padomos dalās Zaļuma. Viņa arī atklāj, ka tomātus piebaro ar zivju miltiem, bet to viņa dara jau pašā sākumā – augu stādīšanas laikā. "Ik pa laikam arī ierušinu zemē. Zivju miltiem klāt ir fosfors," paskaidro kolekcionāre, kura iesaka arī tomātu lutināšanai izmantot nātru vircas uzlējumu.

"Viss ir labi, satraukumam nav pamata, no kļūdām mācās. Es arī savulaik liku reņģes, tad zivju miltus, tad ar kvasu piebaroju. Saka, ka gurķi arī labi aug, ja viņus ar kvasu laista," tā kolekcionāre. Vai der arī parastais veikalā nopērkamais kvass? Kolekcionāre teic, ka parastais veikala kvass nederēs, kvass jāgatavo pašam – vajag nopirkt parasto rupjmaizes ķieģelīti, to sagrauzdēt, bet pēc tam 3 litru burkā ielikt 3 vai 4 šķēles maizes. Tās jāaplej ar remdenu ūdeni. Kādas trīs dienas jāpatur, bet pēc tam šķidrums jāizkāš un jālaista ar to tomāti. Vien nepieciešams maizes šķidrumu atšķaidīt ar ūdeni. "Es gan īsti nesapratu, vai man tas ko vizuāli tomātiem dod," tā par laistīšanu ar kvasu teic kolekcionāre. Viņa arī citu reizi maizes kvasu lējusi tomātiem virsū ar neizkāstām drupatiņām.

