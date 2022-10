Laiks sagatavot augļu kokus ziemai: kad ķerties klāt kaļķošanai

Pamazām jāķeras klāt dārza ieziemošanai un aizmirst nedrīkst arī par augļu kokiem. Viens no veidiem, kā tos ziemā pasargāt, ir kaļķošana.

Kā portālam "Māja&Dārzs" norādījis Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils, vislabākais laiks kaļķošanai ir vēls rudens, kad gaisa temperatūra vēl ir plusos, bet augļu koku kaļķošanu var veikt arī ziemā – decembrī un janvārī, kad gaisa temperatūra ir tuvu 0 grādu pēc Celsija atzīmei. Kaļķošana ir visnotaļ būtisks darbs brīdī, kad aktīvā dārza sezona beigusies, jo tādējādi kociņš tiek pasargāts no ziemas radītiem saules apdegumiem, mizas plaisāšanas un sala plaisu veidošanās, kā arī ierobežo kaitēkļu pārziemošanu.

Svarīgi gan zināt, ka kaļķošana jāveic saulainā laikā, tad emulsija ātrāk nožūs. Mitrā laikā to nevar darīt, jo, kārtīgi nenožūstot, kaļķotā kārta būs neizturīga un var viegli noskaloties. Vairāk par to, kādēļ svarīgi augļu kokus kaļķot un ar kādiem materiāliem to darīt, lasī šajā "Delfi" rakstā.

Taču rudens ir arī laiks, kad ķerties klāt augsnes kaļķošanai, ja tā ir pārlieku skāba. Vairāk par to uzzināsi rakstā "Kas jāzina par augsnes skābumu un kā tas ietekmē augus?".

Savukārt rakstos zemāk uzzināsi, kādi dārza darbi vēl jāiespēj pirms sala iestāšanās un pirmās sniega segas.