Puķu vietā kāposti: astoņas idejas neparastākam dārzam

Dekoratīvie kāposti ar savu košo lapu krāsojumu efektīvi izskatās rudenī, kad kokiem sāk krāsoties lapas. Turklāt – šie kāposti lieliski izskatās dobēs ne tikai vieni paši, bet arī kombinācijā ar citiem augiem!

Dekoratīvo kāpostu audzēšana īpaši neatšķiras no parastajiem kāpostiem, raksta portāls "The Spruce". Kā savulaik "Tavs Dārzs" pastāstīja Jēkabpils pilsētas ainavu tehniķe Mārīte Breimane, kura pirms diviem gadiem Jēkapilī radīja fantastiskas dobes ar dekoratīvajiem kāpostiem, ja augiem tiek nodrošinās bagātīgs trūdu daudzums augsnē un papildu barības vielu daudzums – šie kāposti var pārsniegt 25 centimetru lielu augumu. Ja bija vēlme savu dārzu papildināt ar dekoratīvajiem kāpostiem, kurš dārzu priecētu ar savām košo krāsu septembrī, to sēklas bija jāsēj jūnijā. Tāpat šim augam nepieciešama bagātīga mēslošana, lai iegūtu intensīvu lapu krāsu un apjomīgu formu.

Nebēdā, ja esi nokavējis dekoratīvo kāpostu sēšanu – vēl var iegādāties skaistus dekoratīvo kāpostu stādus košās krāsās! Atliks izvēlēties tikai dārzā tiem vietu! Zemāk vari smelties kripatiņu iedvesmas dekoratīvo kāpostu izvietojumam dārzā.



Kā izvijusies upe – pirms tam vēlams izplānot stādīšanu, lai kāpostu krāsas veidotu glītu kompozīciju.

Foto: Shutterstock

Dekoratīvie kāposti var kalpot kā lielisks akcents citiem augiem dārzā, piemēram, košajām samtenēm vai krizantēmām.

Foto: DELFI

Var veidot arī kāpostu dobes, kas izskatīsies kā koši, ģeometriski raksti. Kā redzams Jēkabpils pilsētas apstādījumos, kur kāpostu dobes ar savu košumu priecēja pilsētniekus un viesus 2017. gadā, dobe ir izveidota kā rūtis.

Ja nav iespējams izveidot dobi savā īpašumā – nebēdā! Augus vari sastādīt arī glītās kastēs vai pat spainīšos. Atceries vien, ka spainīšiem jāpilda dekoratīva funkcija, jo labāk ir likt tajā iekšā podiņu ar augu. Pods ar caurumiem nodrošinās augam labāku mitruma regulāciju. Šeit vari lasīt ekspertu viedokli, kāpēc labāk ir izvēlēties podus ar caurumiem.

Var izveidot arī iespaidīgu dekoratīvo kāpostu piramīdu, kas dārzā izskatīsies ļoti grandiozi!

Kāpostus var sastādīt pa apli – arī šādi dobes izskatīsies ļoti gaumīgi un pārdomāti.

Piekritīsiet, ka dārzā radošumam nav robežu?!