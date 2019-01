Septiņi augi ar ogām, kas ziemā izdaiļo dārzu

Sniega kupenas dārzā apsedz puķu dobes un augus, tādējādi radot baltu ziemas pasaku. Augiem ir iestājies miera periods, bet ir daži izņēmumi, kuri ar savu krāšņumu un ogām turpina priecēt arī aukstajos ziemas mēnešos.

Iedvesmojoties no portāla "Houzz" ekspertiem, "Tavs Dārzs" apkopojis septiņus augus, kuru ogas pie zariņiem braši turās arī gada aukstākajos mēnešos. Īpaši skaisti tie izskatās tieši šajā laikā, jo uz ogām izveidojušās sniega "cepurītes". Turklāt – to vidū ir arī īlekss un baltais āmulis, kam ir īpaša saistība ar svētku laiku.

Iedvesmojies no "Tavs Dārzs" padomu vācelītes, lai varbūt nākamgad savu dārzu papildinātu ar kādu no šiem augiem!

Īlekss – noslēpumains augs ar sārtām ogām, kas rotā dārzu ziemas spelgonī

Foto: Shutterstock

Ne viens vien noteikti ir pamanījis, ka ziemas sezonā parādās rotājumi, apdrukas uz salvetēm, izšuvumi uz dvieļiem un pat aizkariem ar augu, kam raksturīgas ērkšķainas lapas un sarkanas ogas, un tas ir neviens cits, kā īlekss. Lai arī augam ir simboliska nozīme un saistība ar Ziemassvētkiem, tas vēl kādu laiku rotās dārzus, tāpēc laiks iepazīties ar šo sala izturīgo skaistuli.

Pīlādži - no A līdz Z

Foto: LETA

"Vēlos iegādāties pīlādžu stādus - tādus, kas būtu pēc iespējas līdzīgāki savvaļas pīlādzim, nevis potēti un krustoti. Kur Vidzemē tos varētu nopirkt un cik maksā? Un kā ar dažādām zāļu tējām?" raksta Evita.

Dabas radīts mākslas darbs un brīnumaugs – mežrozīte

Par mežrozītēm sarakstīta dzeja un dziesmas, bērnībā no to augļiem veidojām krelles, tās guvušas slavu arī dažādās receptēs, kur izmantotas šīs veselīgās ogas, taču, neskatoties uz to visu, auga dekoratīvās īpašības dažkārt tiek piemirstas, tāpēc portāls Tavsdarzs.lv sazinājās ar mežrozīšu audzētāju Gunti Gobzemu, kurš nodarbojas ar mājražošanu.

Rudens leģendas irbenes – kā izaudzēt un likt lietā sārtās ogas

Foto: Shutterstock

Līdz ar pirmajām salnām, dabas spēku un enerģiju ir smēlušās vēlās rudens ogas – irbenes, kuras nu ir pašā pilnbriedā. Izrādās, irbenes ir ne vien gardas, bet arī veselīgas, tomēr der uzmanīties, jo tām ir arī kāds noslēpums – līdz pirmajiem saliem ogas var būt pat indīgas. Kā tās atpazīt un izmantot, uzzini raksta turpinājumā.

Košo krāsu arsenāls gada garumā – grimoņi un to audzēšana

Foto: Shutterstock

Ja vēlaties savu dārzu padarīt košāku arī gada vēsākajos periodos, tad krāsainus akcentus dārzam ziemā piešķirs grimoņi (Cornus). Ar saviem dzeltenīgajiem, sarkanajiem vai teju bordo krāsas zariem grimoņi ainavā ienesīs košas, elegantas liesmas.

Ziemassvētku simbols un rotājums – baltais āmulis

Foto: Shutterstock

Kurš gan nav dzirdējis vai kaut filmās redzējis, ka Ziemassvētku laikā darinātie āmuļu vainadziņi vai saišķi piekarināti pie durvīm, un to motīvi parādās svētku noformējumos, piemēram, galda salvetēs un svētku kartītēs? Lai arī Latvijā āmuļi nav tik populāri, ir interesanti iepazīt šo neparasto augu, kas aug uz kokiem.

Oranžā rudens laterna dārzā – parastais fizālis

Foto: Shutterstock

Gluži kā no zīdpapīra izaudzis parastā fizāļa auglis gan pēc krāsas, gan formas atgādina papīra laternu, tāpēc tas ir iecienīts augs rudens sezonā, ko izmantot dekoratīviem nolūkiem.

