Tīrīt, mazgāt, dezinficēt! Kā jau rudenī sagatavot siltumnīcu nākamajai sezonai

Siltumnīcās augiem ir iespējams nepārtraukti nodrošināt atbilstošu klimatu (temperatūru, substrāta mitrumu, gaisa mitrumu, apgaismojumu, vēdināšanu utt.), kas veicina lielāku ražību, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) mājaslapā skaidro Kuldīgas biroja augkopības konsultants Egars Cirša. Taču, nodrošinot optimālus augšanas apstākļus augiem, bieži tiek radīti atbilstoši apstākļi arī slimībām un kaitēkļiem, tādēļ rudens ir īstais laiks, lai pievērstos siltumnīcas dezinficēšanas darbiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā LLKC mājaslapā norāda Edgars Cirša, rudenī, kad siltumnīcā darbība beigusies, nepieciešams izvākt visas augu atliekas, jo augu atliekās var atrasties ļoti daudz slimību ierosinātāju un kaitēkļu. Bet ar to nepietiks, jo izvākšanas procesā sēņu sporas un kaitēkļi var izkaisīties pa visu siltumnīcu. Pēc augu atlieku izvākšanas, nepieciešams siltumnīcu un inventāru dezinficēt. Visas auklas, kas tika izmantotas, ir jānoņem un jāizmet, tās nav otrreizēji lietojamas, jo ir nerentabli augu atliekas piņķerēt ārā no auklas, un ar laiku auklas paliek trauslākas. Visas stieples ir jānotīra no augu atliekām. Stieples nokasa mehāniski ar nazi.

Pēc siltumnīcas iztīrīšanas no augu atliekām ir nepieciešams izslaucīt grīdas segumu, ja siltumnīca izklāta ar plēvi vai ģeotekstilu. Vieglāk un ērtāk siltumnīcu var iztīrīt, izmantojot lapu pūtēju.

Siltumnīcā nepieciešams izravēt visas nezāles. Ja siltumnīcā nav ieklāts augsnes segums, tad nezāļu būs vairāk, bet, ja ir ieklāts, tad nezāles arī var būt, bet krietni mazāk, pārsvarā gar malām un stūros. Uz nezālēm var mitināties kaitēkļi un slimību ierosinātāji, īpaši bīstami, ja audzējamais kultūraugs un nezāles ir vienas dzimtas augi.

Siltumnīcā uz augsnes vai grīdas seguma, tāpat kā uz siltumnīcas konstrukcijām, var augt aļģes vai sūnas. Šīs aļģes un sūnas bieži veidojas tur, kur krājas mitrums un kur var uzturēties kaitēkļi, it īpaši trūdodiņi. Sūnas un aļģes nepieciešams notīrīt mehāniski ar birsti un nomazgāt ar ziepjūdeni vai kādu citu dezinfekcijas līdzekli.

Siltumnīcas segumu (plēvi, stiklu, polikarbonātu) nepieciešams nomazgāt no iekšpuses, jo visas sezonas garumā sienas paliek netīras ar aļģēm vai kādiem netīrumiem. Segumu var mazgāt ar ziepjūdeni vai 3% ūdeņraža peroksīda šķīdumu. Kad siltumnīca ir šķietami tīra, to papildus būtu vēlams dezinficēt, izsmidzinot kādu no dezinfekcijas līdzekļiem. Vairāk par to, kādus dezinfekcijas līdzekļus vari izmantot un kā tos pareizi lietot, lasi LLKC mājaslapā.