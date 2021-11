Adventes laikam gatavs! Sešas idejas pašdarinātiem vainagiem

Kā laiks skrien, klāt jau Pirmā advente – Ziemassvētku gaidīšanas laika sākums, kad adventes vainagā iedegsim pirmo svecīti. Ja vēl neesi paguvis savās mājās sarūpēt vainagu, tad nebēdā, jo "Māja&Dārzs" ir sarūpējusi sešus vainagu darināšanas stāstus, kuros varēsi smelties iedvesmu, lai arī savās mājās izveidotu skaistu svētku rotu!

Uzrunājām kolēģus, paziņas, draugus, kuri labprāt padalījās ar saviem vainagu darināšanas stāstiem un fotogrāfijām.

Konservatīvie teiks, ka adventes vainagam jābūt ir tikai no egļu vai priežu zariņiem, bet mūsdienās arvien aktuālākas kļūst dažādas alternatīvas tik ierastajiem zaļajiem skuju vainagiem. Arī šie stāsti ir lielisks piemērs tam, ka adventes vainagi var būt dažādi. Tos var darināt ne tikai no dabas materiāliem, veikalā iegādātām smukumlietām, bet arī no floristikas oāzes. Izvēle ir tavās rokās – iedvesmojies interpretācijai par adventes vainagu vai darini tādu pašu!

Lai izdodas izveidot radošu un skaistu adventes vainagu!