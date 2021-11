Alternatīvajiem un aizņemtajiem: 33 idejas viegli izgatavojamiem adventes vainagiem

Mājokļa izgaismošana un dekorēšana ir viens no aizraujošākajiem Ziemassvētku gaidīšanas laika posmiem. Un neatņemama svētku dekorācija ir adventes vainags. Rokdarbniekiem vainagu darināšana ir tīrais nieks, taču bēdāt nevajag arī tiem, kam sarežģītu kompozīciju veidošanai trūkst pacietības. Esam sarūpējuši 33 idejas vienkāršiem, taču elegantiem adventes dekoriem!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Adventes vainaga darināšana ir īstais brīdis, kad pilnībā ļauties savam iekšējam māksliniekam un no visdažādākajiem materiāliem un lietām – čiekuriem, skujeņu zariem, sūnām, aizmirstām vāzēm un neizmestām vīna pudelēm – radīt īstu mākslas darbu!

Ja neesi pārliecināts par savām rokdarbnieka spējām, taču vēlme pamēģināt ir stiprāka par neizdošanās bailēm, "Māja&Dārzs" ir sagatavojis špikerus, lai krāšņais Ziemassvētku gaidīšanas simbols izdotos bez šaubām. Ar piecām radošām adventes vainaga idejām, ieskaitot to, kā ar izcilu radošumu pārsteigt tuviniekus un radīt savdabīgu vainagu no ķiplokiem, iepazīsties šajā rakstā. Savukārt, ja vēlies, lai vainags būtu pūkains un mīlīgs, šajā rakstā atradīsi pamācību tam, kā to izveidot no dzijas bumbulīšiem! Ja Ziemassvētku gaidīšanas laikā vēlies būt nedaudz tuvāk dabai, ienes to istabā, radot krāšņu, bet vienkāršu un sulīgi zaļu brūkleņu vainagu! Tomēr brūkleņu zariņi pavisam noteikti nav vienīgie dabiskie izejmateriāli – dodies pastaigā uz mežu, lai atrastu nedaudz apsūnojušus zarus, ķērpjus, sūnas, bārbeļu zarus ar ogām, un rezultātā tiksi pie pavisam vienkārša, taču eleganta mājas dekora! Ar vainaga veidošanas video pamācību iepazīsties šeit.

Ja esi minimālisma piekritējs, šogad vēlies radīt kaut ko pavisam citādāku nekā ierasts, vai vienkārši esi sliņķis un rokdarbi nav tava stiprā puse, vari nodoties eksperimentam, un no pavisam vienkāršām ikdienas lietām (tukšām vīna pudelēm, stikla burciņām, nedaudz Ziemassvētku rotājumiem, koka ripām, un maziem puķu podiņiem) izveidot interesantu rotu, kas vienlaikus būs stilīgs interjera papildinājums Ziemassvētku gaidīšanas laikā.

Lai parūpētos par saviem lasītājiem, esam izdarījuši mājasdarbu – apceļojām "Instagram" un izvēlējāmies 33 idejas vienkārši veidojamiem, taču visnotaļ elegantiem adventes vainagiem. Iedvesmojies un ļaujies improvizācijai, izmantojot visus niekus, kas aizmirsti guļ kādā skapja plauktā!