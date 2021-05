Latvijā nav pietiekami daudz saules, lai te varētu uzstādīt saules paneļus – šis ir viens no biežākajiem mītiem, kas apvij saules paneļus. Latvijā saules paneļus var uzstādīt, turklāt tos uz savām ēkām uzstāda ne tikai uzņēmumi, bet arī privātmāju īpašnieki! Kur tos var uzstādīt, cik daudz jāuzliek, lai būtu efekts, kā arī – vai to varu izdarīt saviem spēkiem – par to un citiem jautājumiem raksta turpinājumā.

Konsultē:

Dagnija Blumberga, Dr.habil.sc.ing., profesore, RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore;

Anrijs Tukulis, "Elektrum" energoefektivitātes daļas projektu vadītājs;

Alberts Appens, "Solar PV Latvia" valdes priekšsēdētājs, kā arī Rihards Appens, uzņēmuma tirdzniecības vadītājs;

Gatis Lazda, "Enefit" enerģētikas risinājumu projektu vadītājs.

Tāpat rakstā varēsi iepazīties ar pieredzes stāstu, uzstādot saules kolektorus privātmājai.



Vai Latvijā tie ir izdevīgi?

Kā uzsver uzņēmumu pārstāvji, tas ir viens no lielākajiem mītiem, ka Latvijā nav pietiekami daudz saules, lai te varētu uzstādīt saules paneļus. Tos Latvijā var uzstādīt. Jāņem vērā, ka saules paneļu atmaksāšanās ir atkarīga no vairākiem faktoriem – elektroenerģijas patēriņa mājoklī, izvēlētā saules paneļu komplekta u. c. Runājot par atmaksāšanās ilgumu, uzņēmumu pārstāvji stāsta, ka saules paneļi atmaksājas 8 līdz 12 gadu laikā.

"Ja pirms 10 gadiem visi skatījās un brīnījās, vai tad mums Latvijā ir tik daudz saules, tad šobrīd, skatoties uz to, kāds mums ir saules radiācijas līmenis, jāteic, ka tas ir pietiekams saules paneļiem, turklāt pat labāks nekā Dānijā un Zviedrijā. Saule mums ir!" uzsver RTU profesore. "Saules paneļi ir jāuzstāda ar vēsu prātu – precīzi tik, cik vajag. Saražojam, notērējam. Arī to atmaksāšanās laiks ir 7, 8 vai 9 gadi. Vai būs 5 gadi? Jā, apsolu, ka būs! Pie saules paneļu tehnoloģijām strādā zinātnieki. Attīstoties tehnoloģijām, no saules paneļu viena kvadrātmetra varēs iegūt daudz vairāk elektroenerģijas. Pozitīvā ziņa ir tā, ka saules paneļi kļūst cilvēkiem arvien draudzīgāki, tie arī ir videi draudzīgi, jo elektroenerģijas ražošanā nav nekādu emisiju. Tas ir ieguvums. Atcerieties, ka vienmēr, lūkojoties pēc jauniem risinājumiem energosaimniecībā, nepieciešams analizēt vismaz trīs alternatīvas, kurās ir atšķirīgas tehnoloģijas. Tad izvērtējiet, kura jums ir labāka."