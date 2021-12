Izrotā māju ar puzuriem! Praktiska pamācība soli pa solim

Tuvojoties ziemas saulgriežiem, var doties dabā, lai meklētu izejmateriālus mājas rotāšanai svētku laikam. Pastaigas laikā vari ievākt materiālus arī puzuru darināšanai! Puzuri ir tradicionāli latviešu istabas rotājumi, kas simbolizē gadskārtas, turklāt to mājas rotāšanai svētku laikā izmantojuši kā latvieši, tā kaimiņu tautas. Padomos, kā veidot puzurus pašu spēkiem, dalās "Latvijas valsts mežu" speciālisti.

Pamēģini pats!

Viens no piemērotākajiem augiem, no kā darināt puzurus, ir graudzāle zilganā molīnija (Molinia caerulea), kas bieži sastopama nosusinātās kūdras augsnēs. Pēc salnām tā ir pamanāma jau no attāluma – to var atpazīt pēc slaidajiem bezposmu stublājiem un koši dzeltenīgās nokrāsas.

Zilganā molīnija puzuru gatavošanai piemērota, jo tās stublāji jeb stiebri nav sadalīti posmos, tātad izmantojami visā garumā. Garie stiebri jāsagriež vajadzīgā izmēra gabaliņos un var sākt veidot sava mustura puzuri.

Puzurus var veidot vienkāršus un arī ļoti sarežģītus – ar četriem, sešiem un astoņiem stūriem. Vienam rotājumam var izgatavot pat vairākus desmitus puzuru! Mazākus puzurus var ievietot vidū lielākam, kā arī iekārt tos lielākā puzura katrā stūrī, savukārt tiem stūros iekārt vēl mazākus. Brīva vaļa iztēlei!

Vajadzīgie materiāli:

Niedres, salmi vai citi stiebraugi, kuriem vidū ir caurulīte, piemērota resnuma diegs vai aukliņa, lāpāmadata, dekorēšanai var izmantot spalviņas, krāsainus dzijas dzīparus, ēveļu skaidas un citus dabas materiālus.

Darba gaita, lai izveidotu puzura rotājuma pamata kristālu:

Vienam puzura kristālam ņem 12 vienāda garuma posmus;

Vispirms uz diega uzver trīs posmus, un diegu galos sasien, lai veidotos trijstūris;

Uz tā paša diega uzver klāt vēl divus posmus un piever ar adatu esošajam trijstūrim, sasienot mezglu;

Pēc tam vēl divas reizes piever klāt vēl pa diviem posmiem. Sanāk līnija, ko pamīšus ar galotnēm uz augšu un leju veido četri trijstūri. Tam jāpiever klāt vēl viens posms un sasienot jāsavieno ar noslēdzošo malu, lai veidotos uz leju vērsta piramīda. Tāpat vēl viens posms jāpievieno otrai malai, lai veidotos uz augšu vērsta piramīda;

Izveidojas figūra līdzīga laivai, kuras abus galus savienojot, izveidojas puzura kristāls, kas ir pamats tālākai puzura veidošanai;

Puzurus rotā ar spalvu, krāsainas dzijas pušķīšiem, niedru galotnītēm un karina istabas vidū.

"Rūķi prot ne tikai strādāt, bet arī atpūsties!" raksta Tērvetes dabas parka "Facebook" lapas uzturētāji. "Decembrī – rūķošanās mēnesī – rūķiem tīk skaisti izrotāt gan savas mājas, gan sētas. Kā Ziemassvētku rotājumus rūķi gatavo skaistus puzurus, izmantojot dažādus dabas materiālus. Puzuru izgatavošanai lieti noder smilgas, niedres, salmi, labības stiebri, to rotāšanai – spalvas, krāsaini dzīpari, ēveļskaidas, pīlādžogas un citi materiāli."

Lūk, kādi puzuri izdevušies LVM dabas parka Tērvetē rūķu saimei: