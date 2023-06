Kā iekārtot atpūtas vietu, neieguldot daudz laika un līdzekļu? Skaties 'Dārza jautājums'

Atpūtas vietu pagalmā jāveido ilgtspējīgu, lai tajā svētkus un vienkāršus vasaras piknikus varētu baudīt gadiem ilgi. Taču ne vienmēr prioritātes sakrīt ar vēlmēm, tādēļ pavisam bieži top pagaidu varianti – vienkāršāki un lētāki, bet ne mazāk efektīvi, lai sasniegtu gaidīto. Šoreiz arboriste un dārzniece Ilze Andersone "Delfi" raidījumā "Dārza jautājums" pastāsta par to, kā mājīgu atpūtas stūrīti izveidot ātri un lēti.

Pirms ķeries pie ugunskura vietas veidošanas, izsver, kurš pagalma stūrītis būs piemērotākais atpūtai vasaras vakaros. Pirmkārt, apdomā debess puses, jo, lai atpūtas laikā varētu baudīt vakara sauli, piknika vietu labāk veidot dienvidu pusē. Noteikti jādomā par to, no kuras puses pūš vējš un vai apkārt būs apstādījumi, kas vēju aizturēs. Veidojot atpūtas vietu klajā laukā, jāņem vērā, ka ne vienmēr atpūta vēja dēļ būs omulīga un droša. Savukārt – jo lielākā aizvējā piknika vieta atradīsies, jo lielāki traucēkļi būs kukaiņi.

Par citiem drošības aspektiem, kurus neaizmirst, iekārtojot atpūtas vietu, kā arī noderīgiem padomiem, kā izveidot skaistu ugunskuru ar labu gaisa cirkulāciju un vienkāršus soliņus, uzzināsi, noskatoties jaunāko "Dārza jautājums" epizodi. Tās noslēgumā dārzniece atbild uz lasītāja jautājumu par to, kā droši izrakt tādus krūmus kā tūjas un kadiķi, lai pārstādītu citā vietā, kā arī – kā tos labāk transportēt, ja jāpārved uz citu dārzu, nevis jāpārnes vien dažus metrus.



Noteikti nedrīkst aizmirst par drošību. Ja netālu no īpašuma atrodas dīķis, ezers vai upe, tad ugunskura vietas ierīkošanai to tuvumā ir kāds pavisam nozīmīgs plus – nelaimes gadījumā blakus vienmēr atradīsies ūdens, ar ko uguni apdzēst. Taču arī ūdens tuvumā nedrīkst aizmirst par drošību un šādās atpūtas vietās īpaši vērīgi jāuzrauga bērni.

Atpūtas vietu veidojot, jāizvērtē arī citi riska faktori, piemēram, noteikti to nevajadzētu veidot ugunskuru vietā, kur ir veca zāle jeb kūla, kas viegli uzliesmo. Tāpat ugunskura vietu nevajadzētu veidot pārāk tuvu apstādījumiem, lai karstums netraumētu koka zarus.

Veidojot ugunskura vietu, atceries, ka tai jābūt īpaši pārdomātai un ugunij – kontrolētai. Lai ugunskurs labi kurtos un pārlieku nedūmotu, tam jānodrošina laba gaisa cirkulācija, savukārt, lai pagaidu ugunskura vieta būtu droša, tam apkārt vari aplikt lielu akmeņu rindu vai apkārt norakt lāpstas platuma joslu ar zālienu, atstājot vien pliku augsni. Lai kaut nedaudz atgaiņātu odus, dārzniece ugunskurā iesaka ielikt arī salviju vai lavandu saišķīti – to specifiskā smarža kukaiņiem ne visai patīk. Mājīguma sajūtu vari radīt, koku zaros iekarot lampu virteni.

Foto: DELFI

