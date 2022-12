Kā svētku lampiņu virtenes ietekmē elektrības rēķinu

Virtenes ap kokiem pagalmā un eglīti istabā, tumsā mirdzošas zvaigznes visdažādākajās krāsās – Ziemassvētki ir laiks, kad gribas izgaismot katru stūrīti. Taču nekas nav par velti, un arī virtenes dod savu artavu elektrības rēķina sastādīšanā.

Kā portālam "Māja&Dārzs" skaidrojusi "Elektrum" Energoefektivitātes centra projektu vadītāja Rūta Liepniece, Ziemassvētku virteņu elektrības patēriņš ir atkarīgs no virtenē izmantotā spuldžu veida un virtenes darbināšanas ilguma.

Liepniece uzsver, ka joprojām veikalos ir iespējams iegādāties virtenes ar kvēlspuldzēm, kuru elektrības patēriņš ir vairākas reizes lielāks nekā virtenēm ar popularitāti guvušajām LED spuldzītēm. Speciāliste iesaka šo aspektu pārbaudīt, lai nākamajā elektrības rēķinā nenāktos ieraudzīt nepatīkamu pārsteigumu.

Kvēlspuldzītes var atpazīt pēc kvēldiega, ko var pamanīt, rūpīgi ieskatoties spuldzītē. Turklāt pēc virtenes ieslēgšanas kvēlspuldzes izdala siltumu – pieskaroties spuldzītēm, to vajadzētu sajust. LED spuldzīšu gadījumā izteikts siltums neizdalās. Tieši šī siltuma izdalīšanās arī rada lielus elektrības zudumus, teic Liepniece. "Arī manās mājās vēl ir atrodama virtene ar 100 kvēlspuldzītēm. Pirms pāris gadiem izlēmu no tās notraust putekļus un izmērīt elektrības patēriņu. Secinājums – tā patērē 25 reizes vairāk elektrības nekā virtene ar 100 LED spuldzītēm. Lieki piebilst, ka šo virteni vairs nelietoju un glabāju vien eksperimentāliem nolūkiem."

Efektīvs veids, kā mazināt elektrības patēriņu, izmantojot LED spuldzītes, ir tās izslēgt laika posmā, kad atrodies ārpus mājām un naktī, kad dodies gulēt, skaidro, speciāliste. Lai uzzinātu, cik elektrības patērē svētku apgaismojums, jāzina tā jauda un darbināšanas laiks, skaidro "Elektrum" eksperti. Jauda (vatos, W) ir norādīta uz spuldzīšu virteņu iepakojuma vai barošanas bloka, ko ievietojat kontaktligzdā. Virtenes elektrības patēriņu (kWh) var aprēķināt, jaudu (vatos, W) reizinot ar laiku (stundās) un izdalot ar 1000. Piemēram, 10 metrus garai LED spuldzīšu virtenei ar jaudu 9,6 W diennakts patēriņš ir 0,23 kWh.

Lai izrotātu pusotru metru augstu eglīti, piemērota būs 10 metru gara virtene ar 100 LED spuldzītēm. Šādas virtenes jauda ir tikai 3,6 vati (W), proti, stundas laikā tā patērēs 3,6 vatstundas (Wh) jeb 0,0036 kWh elektrības. Ja eglīti izgaismo diennakti, tad 24 stundu laikā LED virtene patērēs 0,086 kWh. Ja svētku sajūtu patīk baudīt ilgstoši, virteni atstājot ieslēgtu 30 dienas, tad eglītes LED virtene mēneša laikā patērēs vien 2,592 kWh elektrības, kas ir līdzvērtīgi četrām veļas mazgāšanas reizēm 40 grādu temperatūrā.

Pirms virtenes iegādāšanās, nepieciešams aplūkot iepakojumu, lai noteiktu, kādam mērķim virtenes paredzētas, atgādina "Kesko Senukai" speciālisti. Marķējumu IP nozīme:

IP20 Jālieto sausās telpās, nav mitruma izturīgs.

Jālieto sausās telpās, nav mitruma izturīgs. IP44 Der lietošanai ārā, izturīgs pret mitrumu un laika apstākļu maiņu, bet nav paredzēts iemērkšanai ūdenī.

Der lietošanai ārā, izturīgs pret mitrumu un laika apstākļu maiņu, bet nav paredzēts iemērkšanai ūdenī. IP67 Der lietošanai ārā, mitruma un ūdens izturīgs.

Ja gribi, lai virtenes kalpotu pēc iespējas ilgāk, ir svarīgi ievērot ražotāja norādījumus. Piemēram, virtenes, kuras paredzētas iekštelpām, nedrīkst izvietot ārā. Jāņem vērā, ka ar baterijām darbināmas LED spuldzīšu virtenes parasti ir paredzētas tikai iekštelpām.

