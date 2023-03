Mīts vai patiesība? Kā lādētāja atstāšana kontaktligzdā ietekmē elektrības rēķinu

Viens no bieži popularizētiem elektrības taupīšanas ieteikumiem ir neatstāt elektroierīces iespraustas kontaktligzdā, ja tās netiek lietotas, kā arī uzmanīties no gaidīšanas režīmiem, jo arī to laikā tiek patērēta elektrība. Taču, piemēram, jauno viedtālruņu ražotāji norāda, ka kontaktligzdās atstāti, taču nelietoti telefonu lādētāji elektrības rēķinu nepaaugstinās. Kam taisnība?

Pieaugot elektrības rēķiniem, cilvēki arvien nopietnāk pievēršas elektrības taupības pasākumiem. Tajā pašā laikā tehnoloģijas attīstās, un jau ražošanas procesā tiek padomāts par ierīču energoefektivitāti. Līdz ar to kādu no jau ierastajiem taupības pasākumiem, iespējams, var atmest. Piemēram, elektroierīču atvienošanu no kontaktligzdas, lai gaidīšanas režīmā netiktu patērētā elektrība.

Skolēnu erudīcijas konkursa "Fizmix Eksperiments" eksperti meklē atbildi uz jauniešu bieži ierasto "netikumu" ierīču lādētājus atstāt kontaktligzdās arī tad, kad tos nelieto. Vai tie gaidīšanas režīmā patērē tik daudz elektrības, lai ievērojami paaugstinātu elektrības rēķinu? Skaidro "Elektrum" Energoefektivitātes centra eksperts Toms Lācis.

Atstāt kontaktligzdā vai atvienot?



"Telefona uzlādes ierīces no visbiežāk kontaktligzdās atstātajām vai aizmirstajām ierīcēm patiešām patērē vismazāk (vidēji 0,13 kWh mēnesī, kas pie pašreizējiem vidējiem tarifiem būtu aptuveni trīs centi mēnesī). Taču tādas ierīces, kuras ilgstoši darbojas gaidīšanas režīmā, katrā mājoklī noteikti ir vairākas. Piemēram, datora monitors, printeris, televizors, veļas mazgājamā mašīna, modemi un rūteri, audio sistēmas un citas ierīces, kurām redzam nepārtraukti darbojošos monitorus vai indikatoru lampiņas. Tās visas patērē nelielu elektrības daudzumu, un izslēdzot un atvienojot no kontaktligzdas tās, kas ilgāku laiku netiek izmantotas un atrodas gaidīšanas režīmā, mājokļa kopējais elektrības patēriņš var samazināties līdz pat 10 procentiem. Taču jāņem vērā, ka tie ir vidējie aprēķini un ir atkarīgi no kopējā mājoklī esošo ierīču daudzuma, kas tiek atstātas gaidīšanas režīmā," norāda Toms Lācis.

Iespējams, tikpat populārs ieradums ir kontaktligzdās atstāt portatīvo datoru lādētājus arī tad, kad ierīces nemaz netiek lādētas. Pilnībā uzlādēts, taču kontaktligzdā pievienots portatīvais dators patērē apmēram tikpat daudz elektrības, cik degoša LED spuldzīte. Gaidīšanas režīmā atstāts datora lādētājs vidēji mēnesī patērē ap 0,34 kWh, taču vecākiem datoru modeļiem šis rādītājs varētu būt augstāks.

"Kontaktligzdās atstātie mobilo telefonu un portatīvo datoru lādētāji arī tad, kad netiek lietoti, būtiski elektrības rēķinu nepaaugstinās. Tomēr, jo vairāk šādu ierīču, kuras atstāsim gaidīšanas režīmā, jo lielāka kopējā summa no tām var veidoties. Labā ieraduma trenēšanas pēc labāk būtu ierīces atvienot no kontaktligzdas, kamēr nelietojam," iesaka Lācis.

Kā pārbaudīt potenciālo ieguvumu elektroierīču pilnīgai atvienošanai no kontaktligzdas?

Bieži lietotas ierīces nav ērti regulāri atvienot un atkal savienot ar kontaktligzdu, turklāt mūsdienu tehnoloģijas jau tiek veidotas tā, lai tieši atvieglotu mūsu ikdienu un būtu darbināmas pat bez cilvēka klātbūtnes (piemēram, atstājam ieslēgtu rūteri, lai mājās būtu bezvadu internets, un putekļsūcēju – robotu varētu iedarbināt vēl pirms atgriežamies mājās). Šādos gadījumos, lai lieki nesatrauktu sevi un pārliecinātos par kopējo elektrības patēriņu ierīču gaidīšanas režīmiem, var aplūkot elektrības piegādātāja sniegto informāciju par elektrības patēriņu dažādos laikos. Salīdziniet laikus, kuros droši zināt – bijāt vai nebijāt mājās, un vai kāda no iekārtām tika darbināta (piemēram, dodoties prom, tika ieslēgta veļas mašīna), vai ieslēgtas palika tikai ierīces gaidīšanas režīmā.

Vēl viens variants, kā pārbaudīt atsevišķu ierīču elektrības patēriņu, ir iegādāties enerģijas patēriņa mērītāju. Tas būs noderīgs arī lai izvērtētu, vai kāda no elektroierīcēm nepatērē vairāk elektrības nekā norāda ražotājs, un vai nav nepieciešams to apkopt vai pat nomainīt.

Mūsdienīgs un ērts risinājums arīdzan ir viedās rozetes, kas ļauj ieslēgt un izslēgt tai pievienotās ierīces, izmantojot mobilajā tālrunī uzinstalētu aplikāciju, kā arī vienlaikus analizēt elektrības patēriņu.

Svarīgi zināt, ka tirgū parādās arī dažādi "brīnumlīdzekļi", kas, pievienoti kontaktligzdām, sola ietaupīt lieko elektrību. Taču patiesībā šīs ierīces patērē vairāk elektrības nekā tās, teorētiski, varētu kompensēt no kontaktligzdās atstātām, taču nelietotām ierīcēm. Tādēļ eksperti iesaka mazāk paļauties uz "brīnumainiem" elektrības taupīšanas palīgiem un vairāk izvērtēt savus pašreizējos elektroierīču lietošanas paradumus. Iespējams, nelielas izmaiņas ikdienas ieradumos var radīt pamanāmas izmaiņas elektrības rēķinos. Ar noderīgiem padomiem elektroierīču efektīvā izmantošanā var iepazīties šeit.