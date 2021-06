Teju katrā mājā senāk bija pagrabs, kur vienā stūrī bija sabērti kartupeļi, bet citā zem smiltīm aprakti burkāni. Šobrīd dārzeņus bieži vien izdevīgāk ir iegādāties veikalā vai tirgū, nevis pusdienu šķīvim tos audzēt pašam savā dārzā. Protams, glabāt pagrabā trīslitru burkas ar bērzu sulām, paštaisīta ievārījuma burkas un ābolu kastes ir nedaudz romantiski, bauda ir arī iznākt no vēsās pazemes ar labumu pilnām rokām. Tādēļ šajā rakstā skaidrosim, kas jāņem vērā, būvējot pagrabu, – kā izvēlēties īsto vietu, no kāda materiāla to celt un kā nesalaist grīstē hidroizolācijas lietas.

Vietas un konstrukcijas izvēle

Ir divi varianti, kur būvēt pagrabu, – zem mājas vai kā atsevišķu būvi kaut kur nostāk. "Patiesību sakot, mūsdienās reti kurš būvē māju ar pagrabu apakšā, jo tās ir lielas izmaksas. Turklāt būvniekiem trūkst zināšanu pagrabu būvniecībā, tādēļ lielākā daļa padomju laiku pagrabu ir slapji," uzskata būvfirmas "Genus" īpašnieks Pēteris Šneiders. Ja tomēr lemjat par labu pagraba izbūvei un rocība ļauj, Pēteris iesaka būvēt no mājas atdalītu pagrabu: "Es vispār ar likumu aizliegtu taisīt pagrabus zem mājas, jo dzīvojamajā platībā kaut kādas smakas un mitrums no pagraba nāks. Taisiet pagrabu atsevišķi, vai arī nopērciet vēl vienu ledusskapi."