Septiņi veidi, kā iesaistīt bērnu dārza darbos

Iemācīt bērniem pavadīt laiku dārzā ir tikpat svarīgi kā iemācīt peldēt! Turklāt mūsdienu modernajā pasaulē vairāk nekā jebkad agrāk ir svarīgi mudināt bērnus iesaistīties āra aktivitātēs, kas veicina veselīgu dzīvošanu un reizē nodrošina kvalitatīvu laiku, kas pavadīts jautrās aktivitātēs. Kāds ir labāks veids, kā bērnus iesaistīt dārza darbos?

Atceries – dārzā pavadītais laiks būs daudz aktīvāks un bērns varēs piedzīvot teju visu iespējamo. Tas var būt arī lielisks līdzeklis vērtīgu dzīves stundu apgūšanai. Bērniem, kas darbojas dārzā, attīstās atbildības prasme (no rūpēm par augiem), izpratne (piemēram, augi mirst bez ūdens), tāpat veidojas pārliecība par sevi (no mērķu sasniegšanas un izaudzētā ēdiena baudīšanas). Bez šaubām, attīstās arī mīlestība pret dabu, spriešana un atklāšana, radošums. Tas ir nebeidzams labo lietu saraksts!

Iegādājies bērniem paredzētus piederumus

Nekas nav aizraujošāks par jaunu rotaļlietu iegūšanu, ar kurām spēlēties dārzā. Un kurš gan nevēlētos savu dārza rīku komplektu? Jo personiskāks tas ir, jo labāk. Bērns to var izvēlēties pats vai arī vari to pasniegt kā dāvanu.

Atceries padomāt ne tikai par piederumu praktisko pusi, bet arī par dizainu un krāsu, kas bērnam varētu patikt. Iekļauj cimdus, kas cieši pieguļ, tāpat roku darbarīkus, kas paredzēti bērniem. Liela lejkanna bērnam būs par smagu, bet mazāka vai smidzinātājs – tieši laikā.

Ērtībai un stilam vari izvēlēties arī ceļgalu polsterus (lai vieglāt būtu ravēt) un priekšautu ar kabatām. Protams, nav vajadzīgas visas smalkās lietas. Sākotnēji pietiks ar pašu mazumiņu!

Parūpējies par to, lai bērnam dārzā būtu sava īpašā vieta

Tai nav jābūt lielai. Vari sākt ar to, ka bērnam liec parūpēties par lielu puķu trauku vai dažiem podiņiem.

Vari ticēt – nekas tik ļoti neatdzīvinās bērnā interesi par dārzkopību, kā tas, ja viņam būs sava personīgā telpa, augs vai taciņa, par kuru viņš būs uz kādu noteiktu laiku atbildīgs. Pārliecinies par to, lai vieta nebūtu pārāk liela, pretējā gadījumā tā var bērnu pārslogot.

Kopā ģimenē izplānojiet, kā šo gabalu iezīmēsiet. Varbūt ap to apliksiet kādu skaistu apmali, lai nebūtu šaubu, kāda platība pieder mazajam dārzkopim? Palīdzi sākotnēji sagatavot augsni, jo tas parasti ir viens no grūtākajiem uzdevumiem. Ļauj rakt un sasmērēties, jo tā ir daļa no jautrības!

Ļauj bērnam pašam izvēlēties sēklas un stādus

Kad bērnam ir viss nepieciešamais, lai uzsāktu dārzu darbus, ļauj izvēlēties, kādus dārzeņus un puķes viņš vēlēsies audzēt. Vari piedāvāt, ka sākotnēji bērns uz baltas lapas uzzīmē, kā viņš vēlas redzēt savu sapņu dārzu. Ņemot to vērā, piemeklē līdzīgākos augus un iegādājies sēklas. Piedāvā vairākas izvēles iespējas, paskaidrojot, kuras ir vieglāk audzēt un kopt un kuras nodrošinās ātrāku ražu.

Neatkarīgi no tā, kādus augus bērnu interesē audzēt, palīdzi viņam izpētīt, ko vajadzētu zināt, pastāsti, ko varēs sagaidīt un kā par tiem pareizi parūpēties.

Piedāvā bērnam radošas idejas

Kad pienāks laiks stādus vai sēklas stādīt zemē, aizmirsti par garām rindām. Tas bērnam nebūs interesanti!

Kopīgi izplānojiet, ko interesantu! Iespējams, variet kopīgi sakraut stādīšanas kastes dažādos līmeņos vai izveidot kādu noteiktu formu, piemēram, kāda dzīvnieka. Tas radīs daudzveidību! Izmantojiet vecās riepas, kas piepildītas ar augsni, lai izveidotu jautrus apļu dārzus. Noteikti izpētiet, cik tuvu viens otram stādīt noteiktus dārzeņus un cik dziļi jāstāda sēklas.

Garlaicīgam dārzam – nē!

Kopā ar bērnu iesakām eksperimentēt, izmantot un pašiem veidot dažādus dekorus no tā, kas ir pieejams jau mājās. Savā radošumā variet izmantot akmeņus, dažādus mietiņus, čiekurus, zīles un citas līdzīgas lietas. Ļauj bērnam būt radošam un izrotāt dārzu pēc viņa gaumes, jo tas atspoguļos viņa personību.

Iemāci, ka dārza darbi ir hobijs, ne darbs

Kad sēklas iestādītas, sāk dīgt un augt garākas, neļauj dārza uzturēšanas darbiem kļūt par grūtsirdīgu darbu. Piedāvā strādāt blakus vai aicini piebiedroties citus bērnus (piemēram, draugus vai radu bērnus), kad ir pienācis laiks laistīt, ravēt vai jau novākt ražu.

Kopā dziediet, runājieties vai pat spēlējieties, atrodoties dārzā. Siltās vasaras dienās vari iesaistīties ūdens cīņā. Tādā veidā parādīsi, ka dārzs nav jāuztver tikai kā darbs. Negaidi, ka bērns strādās viens!

Lai arī palīdzēšanai ir daudz pozitīvu aspektu bērna attīstībā, vecākiem vajadzētu izsvērt, par kuriem darbiņiem bērns būtu pelnījis saņemt kādu simbolisku samaksu, par kuriem – nē. Tātad – vari arī piedāvāt īpašu apbalvojumu pēc darba dienas dārzā, piemēram, braucienu uz kādu peldvietu vai pastaigu līdz veikalam, lai atvēsinātos ar saldējumu. Šādi stimuli palīdzēs bērnam saistīt savu dārzkopības laiku ar pozitīvām un priecīgām atmiņām.

Ļauj bērnam baudīt sava darba augļus

Kad pienāks laiks novākt ražu, mudini bērnus pašiem izveidot maltītes no saviem dārzeņiem. Dažreiz bērni, kuri nelabprāt ēd noteiktus dārzeņus, ir satraukti tos izmēģināt pēc tam, kad noskatījušies, kā tie aug dārzā. Ja raža ir laba, piedāvā palīdzēt izveidot stendu vietējā tirdziņā vai pārdot pārpalikumu, piemēram, omītei vai citiem radiem.

No otras puses, neuztraucies, ja dārzkopības pieredze nav izdevusies perfekta. Jā, iespējams, ka būs pārāk daudz nezāļu, pārāk daudz kukaiņu un augu, kas nomirs vai nesaražosies, taču šīs lietas var būt lieliska mācība.

