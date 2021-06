Brīvdienu māja ezera krastā vai ģimenes ligzdiņa vietā, kur senāk pletās pļava, izklausās pēc lieliskas idejas. Bet ko tad, ja tur nekad nav bijis elektroenerģijas pieslēguma? Un ko tad, ja tuvākā rozete ir trīs kilometru attālumā? Vai no sapņa par ledusskapi un telefona uzlādi jāatsakās? Kā stāsta AS "Sadales tīkls" vecākais klientu pieslēgumu vadītājs Jurģis Vinniņš, elektrību var pieslēgt jebkurā Latvijas nostūrī, kaut meža vidū, vienīgi jājautā, cik tas maksās un cik ātri var veikt izbūves darbus.

Ar ko jāsāk?

Pirmais solis – jāiesniedz pieteikums. "Sadales tīklam". To var izdarīt pašapkalpošanās portālā "e-st.lv" vai vēršoties pie sava elektroenerģijas tirgotāja. Pieteikumā jānorāda īpašuma kadastra numurs un nepieciešamā jauda, turklāt nemaz nav jābūt zemes īpašniekam, lai to izdarītu: "Ja esat iecerējis iegādāties zemi un kādreiz tur būvēt māju, silti iesaku pirms darījuma veikšanas aizpildīt šo pieteikumu. Tā jūs uzreiz zināsiet, kādas izmaksas nākotnē būs nepieciešamas elektrības pieslēgšanai. Tas var noderēt, arī pērkot dzīvokli, – ja esat iecerējis gāzes plīts vietā uzstādīt elektrisko, kā arī iegādāties boileri un citas ierīces, vērts iesniegt pieteikumu slodzes palielināšanai un noskaidrot izmaksas. Nevajag paļauties uz dzīvokļa saimnieka apgalvojumiem, ka slodzes pietiks, labāk pārliecinieties par to paši," pamāca Jurģis.

Cik daudz jaudas vajag?

"Sadales tīkla" mājaslapā ir slodzes aprēķina kalkulators, arī dažiem elektroenerģijas tirgotājiem tādi ir, un Jurģis uzsver, ka tie ir gana precīzi: "Padomājiet, ko savā īpašumā darīsiet, – vai gribēsiet izmantot ledusskapi un paskatīties televizoru, vai arī lādēsiet elektroauto un uzstādīsiet jaudīgu ripzāģi garāžā. Šajā kalkulatorā jāizvēlas visas elektroierīces, ko savā īpašumā lietosiet, un tas jūsu vietā aprēķinās, kāda slodze jāizvēlas." Ja tomēr māc bažas, Jurģis iesaka pieaicināt sertificētu elektriķi, kurš atbrauks, aplūkos jūsu ierīces un pateiks, cik daudz jaudas tam visam vajag: "Dažreiz klienti piesaka lielāku jaudu, nekā viņiem vajag, argumentējot, ka lietos plīti, putekļusūcēju, veļasmašīnu, fēnu un citas ierīces, bet jūs taču to visu nedarbināsiet reizē!"