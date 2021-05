Ar maziem remontdarbiem ikdienā saskaramies regulāri – kad šķietami viss apdarīts, kāda jauna ķibele vai iecere par sevi atgādina. Taču bieži vien remonti ir daudz grandiozāki par dažu sienu pārkrāsošanu un papildu kontaktligzdu izveidošanu, kā tas parasti mēdz būt, iegādājoties jaunu nekustamo īpašumu. Viens no risinājumiem ir vērsties pie bankas ar hipotekārā kredīta aizdevuma pieteikumu, taču šajā gadījumā nepieciešams iepriekš veikt vēl vienu darbiņu – izstrādāt tāmi. Šoreiz tuvāk apskatīsim, kas remonta tāmē būtu rakstāms un kādas kļūdas nepieļaut, lai pēc iespējas ātrāk līdzekļus varētu likt lietā.

"SEB bankas" Privātpersonu konsultāciju centra vadītājs Māris Opincāns uzsver, ka pats pirmais uzdevums ir saprast, vai aizdevums ir nepieciešams un vai ir iespēja to saņemt, t.i., vai ir pietiekami regulārie ienākumi, kāda var būt ķīla, ja tā būs nepieciešama, un tamlīdzīgi. Savukārt Jānis Mūrnieks, "Citadeles" privātpersonu apkalpošanas direkcijas vadītājs, vērš uzmanību uz to, ka, uzsākot tāmes plānošanu hipotekārā kredīta pieteikumam ar mērķi remontēt mājokli, vispirms nepieciešams apdomāt plānoto remonta budžetu, jo remontdarbus var veikt no dažādas klases materiāliem. "Līdz ar to katrs var savu sapņu mājokli remontēt, balstoties uz summu, ko var atļauties atmaksāt, neuzliekot pārlieku ikmēneša maksājumu slogu. Lai noteiktu maksimālo remonta budžetu, noteikti jāsaprot, vai ir nepieciešams kosmētiskais remonts, vai arī nepieciešami jau nopietnāki remontdarbi, kas ietver arī demontāžu un pārbūvi."

Pirms ķer pēc baltas lapas, pildspalvas un sāc veikt tāmei nepieciešamos aprēķinus, Gatis Pūcītis, "Swedbank" Nekustamā īpašuma vērtēšanas daļas tehniskais konsultants, iesaka neaizmirst par korektu remontējamā īpašuma apzināšanu un tā tehnisko stāvokli.