Bruņinieku zvaigzne jeb hipeastrs – padomi, lai graciozie ziedi priecētu katru gadu

Nereti hipeastrs tiek dēvēts par bruņinieku zvaigzni tieši zieda nosaukuma dēļ. Vārds "hippeus" nozīmē bruņinieks, savukārt "astron" – zvaigzne. Nereti gan hipeastri tiek jaukti ar amariļļiem, kas izskata ziņā tik tiešām izskatās gluži kā hipeastrs, turklāt tie abi nāk no amariļļu dzimtas. Tomēr tos šķir pāris svarīgas iezīmes, piemēram, hipeastra dzimtene ir Dienvidamerikas tropi, savukārt amariļļa– Dienvidāfrika, kas nozīmē, ka tiem nepieciešami pavisam citādāki augšanas apstākļi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Hipeastri mūs priecē ar lielajiem, zvana vai piltuves veida ziediem, kas rotājas visdažādākajos toņos – sākot no sarkanīgajiem toņiem un beidzot ar skaistiem, baltiem ziediem. No viena kāta var izziedēt pat vairāki ziedi.

Lai hipeastrs priecētu ar saviem brangajiem ziediem, nepieciešams ievērot pāris pamatnoteikumus. Pirmkārt, pirms ziedēšanas augam jānodrošina vismaz trīs mēnešu miera periods, augu noliekot "gulēt". Jau augusta sākumā vajadzētu pārtraukt tā mēslošanu un pamazām pārstāt arī laistīšanu. Ja augs vasaras sezonā iznests ārā, to vajadzētu novietot tā, lai tas tiktu pasargāts no nokrišņiem. Kad auga lapas ir pilnībā nokaltušas, novieto to tumšā vietā, kurā temperatūra svārstās no +15 līdz +18 grādiem pēc Celsija. Ik pa divām trim nedēļām augs mēreni jāaplaista, lai neizkalstu saknes, kas augu var novest pie bojāejas.

Savukārt, kad pamani ārā spraucamies ziedkātu, velc augu ārā no tumšās pagultes un novieto podiņu uz gaišākās palodzes. Arī regulārāku laistīšanu atsāc vien tad, kad sīpola ziedkāts pastiepies piecu centimetru garumā – ja to sāksi laistīt pirms ziedkāta parādīšanās, augs attīstīs lapas, tomēr skaisto ziedu tā arī vari nesagaidīt. Ja vēlies, lai augs ar ziediem tevi priecētu agrāk, temperatūra telpā nepieciešama siltāka – līdz +25 grādiem pēc Celsija. Savukārt, lai nodrošinātu ilgāku ziedēšanu, augu nepieciešams novietot nedaudz vēsākā temperatūrā. Ziedi attīstās aptuveni četru līdz sešu nedēļu laikā. Šajā periodā hipeastru nepieciešams laistīt bagātīgi, un, kad lapas jau paaugušās, var sākt arī mēslot reizi nedēļā ar ziedošiem augiem paredzētu mēslojumu. Ļoti būtiski, lai tiktu saglabātas visas auga lapas, jo tieši tajās veidojas vajadzīgās vielas nākamā gada ziedkātiem.

Foto: Shutterstock

Vasaras sezonā augam vislabāk patiks saulainas vietas, tomēr pasargā to no tiešajiem saules stariem, lai neapdedzinātu lapas.

Augu pārstādīt nepieciešams vien tad, ja pašreizējais puķupods kļuvis par mazu. To vislabāk darīt auga miera periodā. Hipeastrus nepieciešams stādīt dziļākos podiņos, jo augam ir branga sakņu sistēma. Ņem vērā, ka podiņam ar labu drenāžu poda apakšā, lai liekais ūdens tiktu novadīts. Auga sīpols zemē jāstāda sekli – virs zemes atstājot pusi vai pat divas trešdaļas no tā. Pārāk dziļi iestādīts sīpols ar ziediem vairs nepriecēs un, visticamāk, laika gaitā nonīks pavisam. Vislabāk hipeastram patiks augsne, kur vienādās proporcijās sajaukta lapu trūdzeme, māla-velēnu trūdzeme.

Ja vēlies uzzināt, kā skaisto ziedu saglabāt vāzē, pēc padomiem lūkojies šajā rakstā.

Raksta tapšanā izmantota informācija no "Telpaugi.wordpress", mājaslapas "Gardening Know How", "The Spruce".