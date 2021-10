Cimperlīgās ziloņa ausis – alokāzijas

Ja meklējat telpaugus ar skaistām un neparastām lapām, tad alokāzijas (alocasia) viennozīmīgi var ierindot šajā sarakstā. Tumši zaļās un dzīslotās sirdsveida lapas atgādina ne vien lielas sirdis, bet pat bultas un arī ziloņa ausis. Īsta skaistule, vai ne? Bet, kā izrādās – ļoti cimperlīga.

Telpaugu domubiedru grupās "Facebook" ik pa laikam uzvīd diskusijas par neparasto lapu īpašniecēm alokāzijām, un liela daļa neslēpj – tās nopirktas tieši skaisto lapu dēļ. Kāds ar alokāzijām sadzīvo labi, savukārt kādam citam alokāziju kopšana sagādā lielas problēmas – telpaugs ir cimperlīgs, nevar saprast, kas tam patīk, kā nu vien izdabāt. Te vienu brīdi dzeltē lapas, te nedrīkst iekaltēt, tad konstanti augsne jāuztur mitra, nemaz nerunājot par lapu smidzināšanu. Un vēl ar to jābūt uzmanīgam, jo telpaugs ir indīgs, tāpēc tas jāsargā gan no bērniem, gan arī mājdzīvniekiem. Kā tām izdabāt? Un kas patiks šīm skaistulēm? Par to raksta turpinājumā.

Alokāzijas tiek sauktas arī par afrikāņu maskām, tiesa, ar Āfriku tām nav liela sakara. Tās par afrikāņu maskām tiek sauktas, jo tās ir ļoti līdzīgas pašdarinātajām maskām, kas savulaik izmantotas ceremonijās (dažādos rituālos), bet patiesībā šī auga dzimtene ir Filipīnu salas. Tieši tur uzietas vairāk nekā 50 dažādu sugu alokāzijas. Iepriekš jau rakstījām, ka alokāzijām kopumā ir 70 sugas un ļoti daudz hibrīdu, kas, piemēram, pielāgoti turēšanai mājas apstākļos. Lūk, dažas no alokāzijām, kuras var arī iegādāties tirdzniecības vietās – 'Alocasia Azlanii', 'Alocasia Black Velvet', 'Alocasia Lutea Golden', 'Alocasia Pink Dragon', 'Alocasia Polly', 'Alocasia Purple Sword' un citas.

Alokāzija 'Black Velvet'.



Alokāzijas, kā jau minējām iepriekš, nav viegli kopjams telpaugs. Tām jānodrošina tādi apstākļi, kas būtu tuvi auga dabiskajai videi – kā jau tropu augam, tai patiks mitrs gaiss un siltums. Šīs neparasto lapu īpašnieces labi jutīsies telpās, kur gaisa temperatūra būs no +18 līdz +29 grādiem. Telpaugam patiks gaiša vieta, bet ne tieši saules stari. Ja to novietosi tiešos saules staros, tad pastāv liela iespēja, ka alokāziju lapas saulē apdegs. Tāpēc izvairies no palodzēm dienvidu pusē!

Tās būs pateicīgas, ja lapas regulāri tiks apsmidzinātas ar ūdeni, turklāt mitrums arī jāuztur augsnē. Tas gan uzreiz nenozīmē, ka augsne jāpārvērš par purvu! Nevajadzētu krist arī otrā galējībā – augu pamatīgi iekaltēt.

Telpaugu vēlams pārstādīt pavasarī – kā jau visus telpaugus. Tās pavairo, dalot sakneni (rizomas). Jāliek aiz auss, ka augam jānodrošina piemērots pods, kuram ir drenāžas caurumiņi. Kāpēc telpaugiem jānodrošina pods ar caurumiņiem, plašāk lasi šeit.

Ja paveiksies un varēsi izdabāt skaisto lapu īpašniecei, tad tā tevi atalgos arī ar balvu – skaistu ziedēšanu.

Raksta tapšanā izmantota informācija no mājaslapām "Gardening Know How" un"Bloomscape".