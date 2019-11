Kā kalanhojai likt atkārtoti uzziedēt

Kalanhojas ir vieni no populārajiem telpaugiem, kas ilgi zied un ir salīdzinoši viegli kopjami. Ko iesākt, ja šis bagātīgi ziedošais telpaugs ir noziedējis, bet negrib atkal raisīt ziedus, lūkojam padomus portālā "Gardening know how".

Šie augi krāšņi zied nedēļām vai pat mēnešiem ilgi, raksta portāls. Audzētavās to ziedēšanu paātrina, jo skaistie telpaugi jānogādā lielveikalu plauktos jau ar ziediem. Kad šis augs zied dabiski? Kā skaidro portāls, savā dabiskajā augšanas vidē (savvaļā) tās zied teju visu gadu, bet podiņā telpaugs ar ziediem priecē vēlā ziemā līdz pat vēlam pavasarim. Ziedēšanas cikls samazinās tieši gaismas ietekmē – jo lielāks apgaismojums (vai dabiskā gaisma), jo augs sāks ziedēt arvien mazāk.

Šajā rakstā uzzini vairāk par kalanhoju audzēšanu, kopšanu, pavairošanu un pat likstām, kas var skart šos skaistos augus.

Lai kalanhoja atkārtoti raisītu savus ziedus, tad šim augam būtu nepieciešams miera periods, kas ietver arī tumsas nodrošināšanu. Gadalaikos, kad būs mazāk dabiskās gaismas – rudenī un ziemā – augs sasparosies ziedēšanai, bet reģionos, kur ar dabisko gaismu nav šādu problēmu, nāksies augam piepalīdzēt, nodrošinot tumšākus apstākļus telpā. Kā uzsver portāls, augiem miera periods ir nepieciešams, jo tad tie atgūst enerģiju, lai pēc tam atkal bagātīgi ziedētu. Augs pēc tumsas perioda "pamodīsies" un atkal priecēs ar ziedēšanu. "Gardening know how" norāda, ka biežākais iemesls, kāpēc kalanhojas nezied atkārtoti, ir tieši miera perioda nenodrošināšana. Niko Fermēlena grāmatā "Telpaugi. Enciklopēdija" teikts, ka, lai veicinātu kalanhojas uzziedēšanu, telpaugs ziemā jātur vēsā telpā. Tur minimālai gaisa temperatūrai jābūt +10 grādiem pēc Celsija. Kalanhoja jālaista ļoti nedaudz.

Ko darīt, lai augs atkal ziedētu

Portāls mudina atcerēties par veco ziedu nogriešanu (novākšanu), lai augs šādi varētu atpūsties un sakopot enerģiju jaunajiem ziediem;

Vasaras laikā kalanhoja jātur labi drenētā augsnē (ja gadījumā to ir vēlme izstādīt dārzā) un saulainā vietā. Augsnei jābūt mēreni mitrai;

Iestājoties rudenim, laistīšana jāpalielina, augi jāienes iekštelpās. Augiem no rudens līdz pavasarim būs nodrošināts mazāks dienas gaismas režīms, jo rudenī dienas ir īsākas, kā arī bieži vien laiks ir apmācies. Šie ir normāli apstākļi, kuros augs raisīs savus ziedus;

Augus nedrīkst aizmirst palutināt ar mēslojumu, bet "Gardening know how" to iesaka veikt līdz brīdim, kad parādās pirmie pumpuri;