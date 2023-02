Ko iesākt, ja telpaugs aug 'cauri' griestiem?

Kāda augu mīle, bet ne profesionāla audzētāja (tā viņa pati sevi raksturo) "Facebook" domubiedru grupā "Sapņu Dārzs – dārznieku forums" taujāja pēc neliela padoma auga apgriešanā. Precīzāk – kā labāk saīsināt trīs metrus augsto gumijkoku? "Māja&Dārzs" vēlējās atrast atbildi uz šo jautājumu – ieteikumus meklējot "forumnieku" jeb dārzkopības entuziastu vidū un konsultējoties pie LU Botāniskā dārza Tropu un subtropu augu laboratorijas vadītājas Ingūnas Gudrupas.

"Facebook" grupa "Sapņu dārzs – dārznieku forums" ir vieta, kur izsapņot savu sapņu dārzu kopā ar dārzkopības entuziastiem – gan amatieriem, gan profesionāļiem. Vieta, kur apmainīties ar interesantām dārza iekārtošanas idejām, dalīties pieredzē vai saņemt atbildes uz sen neatbildētiem jautājumiem.

Lūk, augu mīle Anta šajā grupā vērsās ar jautājumu: "Tā nu arī es esmu nonākusi līdz savam trīsmetrīgajam gumijkokam. Nav jau tā, ka negribētu pārbaudīt limitus, bet varbūt tev ir pieredze, kā labāk to saīsināt, lai tas izdzīvotu? Griežam nost, liekam ūdenī un dzenam saknes? Ieteikumi?" Patiesībā ne tikai Antu nomoka šis jautājums, bet arī kāda cita grupas lietotāja raksta, ka arī viņas mājās gadījusies šāda pati "problēma".

Komentāri uz jautājumu dažādi:

"Jau sen bija jāgriež. Būtu kuplāks," raksta Ineta.

"Es tieši tā arī darīju, nogriezu galotni, ieliku ūdenī, līdz izveidojās saknes, un tad iestādīju. Viss labi aug," piebilst Oksana.

Savukārt Raimonds dalās: "Man sanāca vienkārši – kaķi nolauza galotni vēl diezgan zemam augam, tagad veidojas ļoti skaists, kupls augs."

Anitas komentārs skaidrāks: "Kur gribat, lai sāk kuplot, tur arī griež. Rēķinoties, ka arī stumbrs paaugsies. Šie aug ļoti ātri. Ja ir trīs metri, tad mierīgi var griezt arī pie viena metra atzīmes vai pat pie 50 centimetru. Tos 2-2,5 metrus izmantojot spraudeņos, ja gribas. Ja nē, tad uz miskasti."

Bet Eva piebilst: "Galotni nost, lejā zem lapu žāklītēm mizā veic vieglus iegriezumus līdz sulai, tā veicinot sānu zaru dzīšanu. Ja tikai pliku galotni nogriezīs, tad augšā izdzīs sānu zarus un izskatīsies pēc spoka."

Un ko saka speciālists?



Augu mājas vadītāja Ingūna Gudrupa stāsta: "Auga vainagam ir jāseko līdzi visu sezonu, nevis jāgaida, kad tas sasniegs griestus. Lai auga vainags veidotos spēcīgs un kupls, to laikus apgriež. Ja augs ir izaudzis līdz griestiem, tad ir beidzamais brīdis to apgriezt! Jāņem vērā, to ka jaunie dzinumi attīstīsies no lapu žākļu pumpuriem tieši zem griezuma vietas. Papildus jaunie dzinumi var attīstīties arī no zemāk esošajiem pumpuriem. Tā mēs varam laikus izdomāt, no kuras vietas ļausim kokam zaroties. Auga apgriešanu jāveic ik gadu. Pamatīgāk augu apgriež pavasarī, kad dienas kļūst garākas un ir vairāk augam kvalitatīvas gaismas. Tad arī jaunie dzinumi būs druknāki un spēcīgāki. Augam nekaitējot, vainagu var samazināt par trešdaļu. Pārējā laikā augam var nogriezt kādu nevietā vai par garu uz sāniem izaugušu zaru."

Speciāliste piekodina, ka, augu griežot, ir jāpaskatās, uz kuru pusi ir zem plānotās griezuma vietas esošā lapa. Lai jaunais zars augtu uz vainaga ārmalu, nevis uz iekšpusi, arī lapai zem griezuma vietas ir jāatrodas zara ārējā pusē. Tā mēs varam modelēt jauno zaru augšanas virzienu.

Pavasarī, ja augs ir ļoti pāraudzis, tā vainagu var saīsināt pat uz pusi. Ja augam ir nepieciešama spēcīgāka apgriešana, tad j āizvērtē, cik pārkoksnējies un lapots ir auga stumbrs un zari. Jo auga daļas ir zaļoksnākas, jo ātrāk attīstīsies jaunie zari. Ja stumbrs un zari ir diezgan pārkoksnējušies, uz jauno dzinumu attīstību būs jāgaida ilgāk.