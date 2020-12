Lai nebirdina skujas un negāžas: kā parūpēties par Ziemassvētku eglīti

Eglīte jau rotā mūsu mājas – citiem tā ir lielāka, citiem mazāka, bet bez tās svētku sajūta nav iedomājama, vai ne tā? Ar tās uzstādīšanu darbi nebeidzas, jo, lai eglīte ar savu skaistumu priecētu līdz pat Zvaigznes dienai vai pavasarim, kad to izstādīsi laukā, tā ir jāuzspasē. Kā to darīt, lūko rakstā tālāk!

Skaidrs ir viens – svētku kociņš bez ūdens nevar iztikt, tāpēc tas jāievieto piemērotā traukā. Protams, ir cilvēki, kas eglīti liek statīvos bez ūdens, bet "Tavs Dārzs" no savas pieredzes var teikt, ka šāds variants samazina eglītes mūžu. Kad eglīte godam nostiprināta un tai izvēlēta piemērota vieta telpā, kur tā nav tuvu apkures iekārtām, var sākt lielo egles rotāšanu. Nereti no rotājumu smaguma eglīte var sašķiebties, tāpēc jādomā dažādi veidi, kā to pareizi nostutēt – ar malkas skaliņiem, akmentiņiem vai pat kādu smagāku priekšmetu. Savukārt pēc svētkiem jādomā, kā eglīti utilizēt vai saglabāt pavasarim.

Padomu kolekcijā zemāk esam apkopojuši ne tikai tā sauktos "tautas padomus", kuros aplūkoti "Cālis" foruma aktīvistu ieteikumi un ārzemju portālu informācija par eglītēm, bet arī padomos dalījušies speciālisti. Arī "Tavs Dārzs" aicina tevi pastāstīt komentāru sadaļā vai e-pastā: maja@delfi.lv , kā tu rūpējies par Ziemassvētku eglīti, jo varbūt tev ir kāds īpašs paņēmiens, kā mājā pēc iespējas ilgāk saglabāt zaļu un skaistu eglīti, kas nebirdina skujas.