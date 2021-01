Liesmojošie šķēpi podos – frīzejas

Ja mājokli vēlies papildināt ar kādu krāšņu un košu telpaugu, tad frīzejas (vriesea) būs pareizā izvēle. Šis telpaugs izskatās kā liesmojošs šķēps, jo tam ir košs zobenveida zieds, kā arī šauras un spicas lapas.

Augs nosaukts par godu nīderlandiešu botāniķim V. H. Frīzejam (Willem Hendrik de Vriese). Savukārt košo telpaugu tautas valodā mēdz dēvēt arī par bromēliju un vrīziju. Kāpēc tā? Visticamāk, šis nosaukums iegūts, jo frīzejas ir bromēliju (Bromeliaceae) dzimtas augs, bet latīniski tās dēvē par vriesea, tāpēc arī daudzi tās sauc par vrīzijām. Bormēliju dzimtā ir pieskaitāmi vēl citi augi, piemēram, ananass, gruzmanijas, ehmejas un citi augi.

Kā raksta portāls "Gardening Know How", kopumā ir ap 250 frīzeju sugām. Tām ir atšķirīgs ne tikai lapu krāsojums, bet arī ziedu krāsas. Izrādās, ka krāsainais ziedu šķēps telpaugam parādās vien tad, kad augs ir sasniedzis 3 līdz 5 gadu vecumu. Iespaidīgais zieds aug auga rozetes centrā, atzīmē "Britannica".

Kā rūpēties par frīzejām

Frīzejām vislabāk patiks augsnes "mikslis" – klasiskais telpaugu substrāts, kas sajaukts 1:1 ar orhidejām paredzēto augsni, raksta "Gardening Know How". Ir arī veikali, kuros var iegādāties speciālu augsni tieši bromēlijas dzimtas augiem. Savukārt augu datubāzē "database.smartgardens" teikts, ka frīzejām piemērots trūdvielām bagātīgs substrāts, kura sastāvā ir priežu mizas, nesadalījusies lapu zeme, sfagnu sūnas vai kūdras gabaliņi.

Šo telpaugu jāaudzē gaišā un saulainā vietā, kur to neapspīd tiešie saules stari, jo citādi var apdegt auga lapas. Frīzejām patiks siltas telpas – tādas, kur gaisa temperatūra kā minimums ir +16 grādi pēc Celsija. "Gardening Know How" brīdina, ka telpaugu nevajadzētu turēt telpās, kur gaisa temperatūra pārsniedz +27 grādus pēc Celsija.

Frīzejām jānodrošina vienmērīga laistīšana, to saknes necieš pārlaistīšanu, kā arī ilgstošu sausumu, teikts augu datubāzē. Telpaugs arī novērtēs mitruma daudzumu telpā, tāpēc to var aprasināt ar smidzinātāju.

Zobenveida zieds ar savu krāšņumu priecē tikai vienu reizi, tāpēc, ja ir vēlme pavairot šo telpaugu, no vecākauga (sakņu kakla pamatnes) jāpaņem (jāatdala) jaunie dzinumi. Tos sastāda mazākos podos. Jau pēc aptuveni 3 līdz 5 gadiem jaunie frīzeju "mazuļi" priecēs ar saviem košajiem ziediem.

Zemāk vari aplūkot foto, aplūkot, cik gan krāšņi frīzejas izskatās dažādos mājokļos!