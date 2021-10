Pieci ieteikumi, kā parūpēties par zāmijām

Zāmijas tiek uzskatītas par vienu no visvieglāk kopjamajiem telpaugiem. Tā zels aizmāršīgo puķumīļu mājās, nemaz nerunājot par to, ka tā pacietīgi augs pat visskarbākajos apstākļos. Lūk, pieci ieteikumi, kā parūpēties par zāmiju!

Iepriekš jau rakstījām, ka to raksturo spīdīgas un sulīgi zaļas lapas, kas dažiem pat atgādina mākslīgās, turklāt viena no auga pateicīgākajām īpašībām ir spēja augt dažādi apgaismotās telpās – tas labi jutīsies gan gaišākās, gan ļoti noēnotās vietās.

Tomēr bez ievērības to atstāt nevajadzētu, tāpēc esam sarūpējuši praktiskus padomus, kā parūpēties par šo augu:

Neaizraujies ar laistīšanu un mēslošanu! Augs vienmēr rezervei mitrumu uzkrāj gumos un saknenī, tāpēc labāk neaizrauties ar tā laistīšanu. Labāk, lai ūdens trūkst, nevis tā ir par daudz. Ja arī būsi pārcenties, tad lapas par to sāks "signalizēt" – tās kļūs dzeltenas, iespējams, ka arī augsne sāks pūt. Šeit atradīsi padomus, kā aprūpēt telpaugu, kam parādījies pelējums augsnes virskārtā. Tas pats attiecināms uz mēslošanu – ar to nevajadzētu pārcensties.

Nē – ledaini aukstam ūdenim. Ledaini auksts ūdens telpaugiem radīs "šoku". Kā savulaik "Māja&Dārzs" sacīja Latvijas Universitātes Botāniskā dārza telpaugu speciāliste Ingūna Gudrupa, vislabāk telpaugiem patiks ūdens, kas kādu laiku pastāvējis istabas temperatūrā. Tāpat telpaugi novērtēs lietus ūdeni.

Tīri auga lapas. Putekļi mājoklī sakrājas ne tikai uz mēbelēm, bet arī uz augiem, tāpēc regulāri atbrīvo tos no putekļu kārtiņas! Talkā ņem nedaudz mitru drānu vai pat vates plāksnīti, kas ļoti labi notīrīs putekļu kārtu. Šajā rakstā varēsi izlasīt padomus, kā pareizi tīrīt telpaugu lapas.

Neturi augu tiešos saules staros vai pie siltumierīcēm. Lai gan iepriekš teikts, ka tās labi jutīsies gaišākās telpās, vajadzētu uzmanīties no to likšanas tiešos saules staros. Kāpēc tā? Augiem saulē var apdegt lapas. To pašu var attiecināt arī uz siltumnierīcēm, piemēram, kamīniem.

Turi pa gabalu no bērniem un mājdzīvniekiem. Zāmija ir viens no indīgajiem telpaugiem, tāpēc ar to jābūt piesardzīgam! Šeit vari izlasīt informāciju vēl par citiem indīgajiem telpaugiem.

Raksta tapšanā izmantota informācija no Lielbritānijas Karaliskās dārzkopības biedrības (RHS) (The Royal Horticultural Society) mājaslapas un portāla "Gardening Know How".