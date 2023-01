Pieci telpaugi, kas mājokli padarīs krāsaināku

Kas pateica, ka telpaugiem jābūt obligāti zaļiem un jāstāv kaut kur maliņā uz palodzes? Muļķības, daži telpaugi ir tik krāsaini, ka skatienu neatraut. Patiesi, arī telpaugs var kļūt par interjera pērli, tikai jāzina, kurus izvēlēties. "Better Homes and Gardens" iepazīstina ar pieciem telpaugiem, kuri gan telpu padarīs košāku, gan saimnieku priecēs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Aglonēma (Aglaonema)

Aglonēma, dēvēta arī par ķīniešu mūžzaļo augu, lepojas ar neticamu krāsu lapām. Sārti toņi mijas ar zaļajiem, padarot augu īpaši košu. Savukārt jaunajai 'Golden Fluorite' šķirnei lapas atgādina īstu mākslas darbu. Dzelteni, zaļi un balti toņi pārklāj spīdīgās lapas, kuru centrā vijas rozā līnijas.

Augam netīk tieši gaismas stari, tādēļ labāk to turēt tālāk no loga. Aglonēma pacietīs arī saimnieka aizmāršību to regulāri laistīt, kaut arī, protams, ar nevērību nebūtu jāaizraujas. Taču jālūko arī, lai tai nav par daudz mitruma.

Foto: Shutterstock

Neoregēlija (Neoregelia)

Neoregēlijas krāsu un formu variācijas ir neticamas. Augs nav arī prasīgs – pietiks ar minimālu apkopi. Viena no krāšņākajām neoregēliju šķirnēm ir 'Guacamole' – tā nav liela, bet izliektās lapas ir izkrāsotas dzeltenzaļos un sārtos toņos.

Augam ir nepieciešama gaisma, tādēļ to labāk turēt netālu no loga. Arī mitrumu neoregēlijas mīl, tāpēc par šo skaisto telpaugu gan nevajadzētu aizmirst.

Foto: Shutterstock

Filodendrs (Philodendron)

Viena no filodendra košākajām šķirnēm ir 'Birkin'. Krēmkrāsas lapas klāj zaļas līnijas, kuras veido unikālus rakstus. Atrast vienādas lapas būs ļoti sarežģīti, tādēļ labāk vienkārši priecāties par skaisto augu.

Filodendram patīk gana spilgta, bet ne tieša gaisma. Ar laistīšanu jābūt uzmanīgiem, jo pārāk mitra augsne var pat iznīcināt augu.

Foto: Shutterstock

Dracēna (Dracaena)

Dracēna labprāt gozēsies arī tumšā istabas stūrī, jo ir gana koša, lai pievērstu sev uzmanību, un vienlaikus nemīl pārāk spilgtu gaismu. 'Harvest Moon' šķirne ir īpaši skaista – tās zeltainas lapas klāj spilgti zaļas līnijas, veidojot spēcīgu kontrastu.

Par dracēnu var lieki neuztraukties, tā nav ļoti prasīga. Protams, augs ir jālaista pietiekami regulāri un nav jāgaida, kad košo lapu gali kļūs brūni un sausi.

Begonija (Begonia)

Begonijas izceļas ne vien ar lapu spilgto un dažādo krāsojumu, bet arī formām. Begoniju šķirnes stipri atšķiras viena no otras, taču visas izskatās interesantas un var kļūt par īstu mājokļa rotu.

Kopjot begonijas, ir jāatceras vien dažas lietas – tām vajag spilgtu gaismu un ūdeni, taču nedrīkst turēt blakus apkures iekārtām.