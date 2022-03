Urbānie džungļi: kā organizēt augu izvietojumu plauktos

Kad uz palodzēm no vietas ne miņas un visas citas augiem piemērotās vietas mājoklī jau aizņemtas, taču veikalu plauktos acis aizvien aizķerās pie vēl vismaz pāris desmitiem citu telpaugu, laiks ķerties klāt izdomai un radīt telpaugiem speciāli paredzētu plauktu. Šajā rakstā varēsi noķert gan iedvesmu, lai radītu savai istabai un gaumei piemērotāko telpaugu plauktu, gan smelties padomus par to, kā pareizi tos izvietot plauktos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Īpaši augiem pirkts vai paša rokām konstruēts plaukts ļauj augus ne tikai izvietot uz palodzēm, darba galdiem, skapjaugšām vai uz grīdas, bet arī vertikāli vienu virs otra, tādējādi ļaujot ietaupīt telpā ievērojami daudz vietas.

Lai gan plaukts, kas mājoklī rada kārtīgu džungļu noskaņu, izskatās nudien estētiski, tas pilda arī visnotaļ daudz funkcionālus uzdevumus, norāda portāls "The Spruce". Pirmkārt, lielākā daļa augu atrodas vienuviet, līdz ar to haotiskā skraidīšana mājoklī, lai aplaistītu visus nepieciešamos zaļos draugus, beidzot izpaliek. It īpaši plauktu novērtēs tie augu mīļi, kuriem regulāri jāpadzirda vismaz 60 augu. Turklāt augus plauktos var sakārtot pēc savas labpatikas: augu šķirnēm, laistīšanas biežuma vai nepieciešamā apgaismojuma. Tomēr viss, protams, nav tik vienkārši, kā izklausās. Plauktus sakārtot tā, lai tie izskatītos skaisti un vienlaikus augiem tiktu nodrošināts viss nepieciešamais, var būt arī visai sarežģīts pasākums.

Atceries, ka augi, kuri tiks novietoti dziļākajā vai augstākajā plauktā, būs arī grūtāk aplaistāmi. Šajos plauktos ieteicams izvietot augus, kuri ir mazāk kaprīzi kopšanas ziņā. Sarakstu ar deviņiem augiem, kuri pacietīs aizmāršību un ilgstošāku sausuma periodu, vari atrast šeit. Augšējos plauktos mājvietu vajadzētu atvēlēt arī nokarenajiem augiem. Jāņem gan vērā, ka vēlāk nepieciešams pielūkot, vai nokarenie augi neaizēno augus, kas mājo dažus stāvus zem tiem. Apakšējos vai vidējos plauktos vēlams novietot kāpelējošos augus, vienlaikus neaizmirstot nodrošināt tiem arī balstu, ap kuru vīties augšup. Savukārt tos augus, kurus vajag regulāri padzirdīt, novieto savā acu līmenī. Tiem būs gana viegli piekļūt, kā arī, aplūkojot savu īpašo džungļu stūri, šie augi acu skatam tiks pavērti pirmie.

Domā radoši, jo ne vienmēr nepieciešams doties sava jaunā plauktiņa medībās uz veikaliem. Stilīgu mājas dekoru vari radīt arī izmantojot vecas koka kastes, trepes, krēslus un citas lietas, kuras tiek nobēdzinātas dziļākajā un nemanāmākajā mājokļa stūrī bez konkrēta pielietojuma. Turpinājumā neliela iedvesmas deva telpaugu plauktu izpildījumiem: