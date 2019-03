Top 10 visu laiku slavenākie suņi 'Instagram'

"Instagram" konts tavam mīlulim jau sen vairs nav nekāds jaunums. Kuram gan nepatīk skatīties uz mīlīgām dzīvnieku bildēm? Kā izrādās, to labprāt dara daudzi. Dažiem no "Instagram" populārākajiem dzīvniekiem sekotāju skaits mērāms vairākos miljonos.

"Instagram" ir viena no lielākajām sociālo mediju platformām pasaulē. To ik dienas lieto vairāk nekā 800 miljoni cilvēku visā pasaulē. Ik dienas cilvēki publicē aptuveni 95 miljonus bilžu, no kurām daudzās ir redzami arī viņu mājas mīluļi. Dzīvnieku mīļi ar prieku seko dzīvnieku profiliem, kuru saimnieki aktīvi liek apburošas suņu vai piemīlīgas kaķu bildes. Dažiem no viņiem sekotāju skaits sasniedz pat deviņus miljonus, kas ir vairāk nekā slaveniem influenceriem.

Ja arī tevi jau ilgu laiku nepamet doma izveidot savam mājas mīlulim "Instagram" kontu, bet nezini ar ko sākt, izlasi šo pieredzes stāstu, kur atradīsi vērtīgums padomus bilžu uzņemšanā un atradīsi atbildi arī uz sen kāroto jautājumu, kā sasniegt pēc iespējas lielāku sekotāju skaitu.

Iespaidojoties no portāla "Our Fit Pets", piedāvājam tev ielūkoties top 10 visu laiku populārāko suņu "Instagram" profilos, kuri, pateicoties saviem saimniekiem, ir kļuvuši slaveni visā pasaulē un pozējuši žurnālu un grāmatu vākiem. Lūk, arī viņi!

Džifs

Šim mazajam sunītim, kurš vairāk izskatās pēc rotaļlietas, nevis dzīvas radības, seko deviņi miljoni cilvēku, un viņš jau vairākus gadus tiek atzīsts par populārāko dzīvnieku "Instagram". Taču pomerāņu šķirnes sunīša slavas telpa nav tikai "Instagram", viņam ir arī savs konts portālā "Facebook" un citās sociālo mediju platformās, kuru kopējais sekotāju skaits varētu sasniegt aptuveni 25 miljonus. Bet arī ar to dzīvnieka slava nebeidzas. Kā vēsta portāls, viņš pat ir piedalījies dziedātājas Keitijas Perijas dziesmas "Dark Horse" mūzikas video filmēšanā. Tāpat viņu ir samīļojuši un sabužinājuši arī citi pasaulslaveni cilvēki, piemēram, dziedātājas Ariana Grande.

Mazais suņuks ir tik jauks un piemīlīgs, ka viņam ir izveidota arī sava rotaļlietu kolekcija, kas no rotaļlietu veikalu plauktiem pazūd vēja ātrumā. Džifu mīl ne tikai mazi, bet arī lieli, ko pierāda viņu sekotāju dažādā vecuma amplitūda.

Dougs



Dougs ir viens no populārākajiem mopšiem pasaulē. Suņuka profilam "Instagram" seko 3,7 miljoni cilvēku. Gluži tāpat kā Džifa, arī Douga draugu sarakstā ir vairākas slavenības. Arī šis dzīvnieks ir pozējis grāmatu un žurnālu vākiem, kā arī 2005. gadā bijis viens no varoņiem mūzikas videoklipa uzņemšanā. Taču par suņuka popularitāti jāpasakās viņa saimniecei Leslijai Mosierei, kura cenšas ikvienu foto padarīt pēc iespējas interesantāku un oriģinālāku, ietērpjot Dougu dažādos tērpos.



Maruto



Arī šibas šķirnes suns Maruto ir iekarojis daudzu cilvēku sirdis. Maruto sekotāju skaits "Instagram" gadu laikā ir pieaudzis līdz 2,5 miljoniem. Viņš kopā ar savu saimnieku mitinās Japānā, kur arī sākās viņa ceļ uz slavas virsotni. Maruto saimnieks uzsāka publicēt sava suņa bildes jau 2011. gadā. Portālam "Our Fit Pet" viņš atzīst, ka nav gaidījis, ka gadu laikā sasniegs tik ievērības cienīgu sekotāju skaitu.



Mārnijs



Mārnijs tiek uzskatīts par ceturto populārāko suni "Instagram", kura sekotāju skaits ir 2,1 miljons. Taču šis cilvēka labākais draugs no pārējiem suņiem atšķiras ar savu īpatnējo izskatu – viņam vienmēr ir izkārta mēle un uz vienu pusi ieliekta galva. Šie suņi bieži vien iekaro neglīto dzīvnieku topu virsotnes. Kādam viņi šķitīs smieklīgi un amizanti, tomēr lielākoties suņi sirgst ar karājošās mēles sindromu, kas var piemist mīluļiem iedzimtības vai iegūtu slimību un traumu rezultātā. Vairāk par karājošās mēles sindromu, vari uzzināt te.

Par Mārniju ir uzrakstīta arī grāmata "Marnie The Dog I`m a Book", kuras galvenais mērķis ir iedrošināt cilvēkus savus mājas mīluļus nevis pirkt, bet adoptēt.

Tuna



Šī suņa vārds ir Tuna, un tā neparastais izskats ir piesaistījis divus miljonus "Instagram" sekotāju. Arī viņš, gluži kā Mārnijs, ir ticis adoptēts. Kopā ar savu saimnieku viņi ir devušies tūrē pa Ameriku, lai izglītotu kā lielus tā mazus par tik svarīgiem tematiem kā dzīvnieku glābšana un adoptācija. Tuna ir arī ticis pie savas grāmatas "Tuna Melts My Heart: The Underdog with the Overbite".



Lokijs



Arī vilku suns Lokijs ir iekarojis divus miljonus cilvēku sirdis visa pasaulē. Lokijas "Instagram" ir atrodamas skaistas bildes no viņa kopīgajiem piedzīvojumiem kopā ar saimnieci Kelliju Lundu. Kāpt kalnos, doties garās pastaigās pa mežu un rotaļāties mīkstās sniega kupenās ir daļa no šī četrkājainā drauga ikdienas, kas tiek iemūžināta un parādīta arī viņa sekotājiem. Taču, gluži kā pārējie "Instagram" slavenie Lokija sugas brāļi, viņš ir kļuvis par vairāku reklāmu seju un iekarojis žurnālu vākus.



Hārlovs un Sādža



Atšķirībā no pārējiem vispasaules iemīļotajiem suņu "Instagram" profiliem, @Harlowandsage galvenajā lomā ir nevis viens, bet gan četri suņi. Kaut oriģināli šis profils tika izveidots diviem suņiem – veimārim Harlovam un pundurtaksim Sādžam, laika gaitā abu suņu saimnieki savā apgādībā paņēma vēl citus četrkājainos draugus. Diemžēl 2013. gadā Sādžs nomira, kas ir arī viens no iemesliem, kāpēc viņa saimnieki nolēma iegādāties jaunus suņus. Bildēs visi četrkājainie mīluļi ir redzami draudzīgi pozējam kamerai kā viena liela ģimene.



Madija



Arī Madija, pateicoties savam saimniekam, ir kļuvusi par "Instagram" slavenību. Viņa piedzīvojumiem kopā ar saimnieku Teronu Hamfriju ik dienas seko 1,3 miljoni cilvēku. Madijas saimnieks ir piedzīvojumu kārs dabas mīļotājs, ko var nospriest arī pēc viņa "Instagram" profila. Lai kurp viņš dotos, Madija vienmēr tiek ņemta līdzi. Tieši viņu ciešās attiecības un kopā būšana ir tas, kas cilvēkus visvairāk piesaista. Kaut Madija kopā ar savu saimnieku dzīvo Amerikā, vīrietis viņu adoptēja Gruzijā, vēsta portals "Our Fit Pets".



Menijs



Kuram gan nepatīk piemīlīgie franču buldogi? Par franču buldoga Menija faniem ir kļuvuši 1,1 miljons cilvēku visā pasaulē. Viņš tiek uzskatīts par populārāko franču buldogu. Menijs savu ceļu uz slavas zāli uzsāka jau bērnībā, kad viņa saimnieki nolēma publicēt "Instagram" bildes ar mazo šuneli. Kā atklāj Menija saimnieki Ambera un Džons, sākumā bildes tika publicētas tikai tāpēc, lai draugi un ģimene varētu redzēt kā mazais aug un attīstās, taču vēlāk interesi par piemīlīgo franču buldogu sāka izrādīt arī pavisam nepazīstami cilvēki.



Vai arī tu, apskatot Menija bildes, vēlies kļūt par franču buldoga saimnieku? Šajā rakstā vari lasīt, kas viņiem raksturīgs un noskaidrot, vai tiešām tas būs tev piemērotākas suns.

Lokijs



Sākotnēji šis "Instagram" konts bija paredzēts Tima un Vivijas haskijam Lokijai, taču pēc dzīvnieka nāves, 2016. gadā, pāris nolēma iegādāties jaunu suni, kas tagad ir kļuvis par Lokijas "Instagram" konta galveno varoni. Abi suņi – Lokija un Lācis kopā ir savākuši vairāk nekā 700 tūkstošu sekotāju, kas ir kopā ar viņiem gan priekos, gan bēdās.



