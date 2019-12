Putnu ligzdas, bišu stropi un zemūdens pasaule. Kas nozīmīgs šajā sezonā noticis LDF tiešraidēs

Šogad Latvijas Dabas fonds (LDF) skatītājiem visā pasaulē piedāvāja tiešraides no astoņām aizsargājamo putnu ligzdām Latvijā, tiešraidi no bišu stropiem Rīgā un arī pirmo zemūdens tiešraidi – nēģu nārstu Raķupē. LDF tiešraidēm šajā sezonā bija 4,5 miljoni skatījumu visā pasaulē, atklāj LDF pārstāve Liene Brizga-Kalniņa.

Sekmīga ligzdošana šogad notika divās ērgļu ligzdās – mazuļus izaudzināja Durbes jūras ērgļu pāris un mazie ērgļi Zemgalē. Taču arī pārējās kameras norisinājās dažādi interesanti notikumi: kādā citā mazo ērgļu ligzdā neizšķīlās vienīgā ola, ūpju tēvs Bubo neveiksmīgi centās sasaukt partneri, zivjērgļu ligzdā atgriezās tēviņš Teo., melnais stārķis Kaupo pilnībā atjaunoja sabrukušo ligzdu, savukārt vistu vanagu ligzda, lai arī retumis tika apmeklēta, tā arī palika neapdzīvota.

Visvairāk cilvēkiem interesēja, kas notiek jūras ērgļu ligzdā Durbē – tai bija 2,6 miljoni skatījumu. Pēcāk skatītāju topā ierindojas mazā ērgļa ligzdas un ūpja ligzdas tiešraide. Kopā šogad Latvijas Dabas fonda tiešraidēm bija gandrīz par miljonu vairāk skatījumu nekā pagājušajā sezonā.

Latvijas Dabas fonds dabas tiešraides nodrošina jau astoto gadu. Šīs tiešraides ir populāras ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē. Šogad tiešraides vēroja skatītāji ne tikai no Latvijas, bet arī no Polijas, Somijas, Krievijas, Zviedrijas un citām pasaules valstīm. Kopumā Latvijas tiešraides sasniedza skatītājus 50 valstīs.

LDF pārstāve atklāj, ka daļu no tiešraidēm varēs turpināt skatīties arī ziemas periodā. Savukārt tālāk lasi, kas interesants šī gada laikā noticis visās LDF piedāvātajās tiešraidēs.

Melnais stārķis vientuļnieks



Arī šo ligzdu, kas atrodas Siguldas novadā, skatītājiem ir iespējams vērot jau otro gadu. Pagājušajā gadā tajā izauga četri mazuļi, un sezonas beigās ligzda gandrīz pilnībā sabruka. Taču šogad tēviņš Kaupo, kurš no ziemošanas atgriezās aprīļa sākumā, dažu nedēļu laikā atjaunoja sabrukušo ligzdu un gaidīja partneri. Diemžēl iepriekšējā partnere neatgriezās, bet ar citām, kuras iegriezās ligzdā, pāris neizveidojās.

Laura un Rūdis – mazie ērgļi bērzā



Šo ligzdu varējām vērot jau otro gadu. Šogad tajā ligzdošanu uzsāka mazo ērgļu pāris, kam skatītāji deva vārdus Laura un Rūdis. Ola tika izdēta 7. maijā, taču tā neizšķīlās.

Šī ligzda īpaša ar to, ka 22. jūnijā mazo ērgļu pētnieki veica eksperimentu – tajā tika ievietots pirms dažām dienām citā ligzdā izšķīlies mazulis. Tas bija jaunākais no diviem mazuļiem, un mazajiem ērgļiem raksturīgā cinisma dēļ bija lemts bojā ejai.

Milda un Raimis. Jūras ērgļi Durbē



Durbes jūras ērgļu ligzdu pelnīti var saukt par leģendāru – tā tiek vērota tiešraidē jau kopš 2015. gada, un kopš tā laika ir bijusi visvairāk skatītā un iecienītā. Līdzīgi kā pagājušā gada rudenī arī šogad pēc ligzdošanas sezonas noslēgšanās ligzda sabruka, tāpēc skatītājiem atkal bija iespēja vērot, kā jūras ērgļi to uzbūvē no sākuma. Jūras ērgļi pārošanos uzsāka jau janvārī, martā tika izdētas trīs olas, divas no tām aprīlī izšķīlās. Mazuļiem bija pietiekami daudz barības, kā arī viņu spēku samērs bija diezgan līdzīgs, tāpēc dzīve ligzdā bija salīdzinoši mierīga. Abi mazuļi izlidoja jūlija beigās.

Šajā sezonā tiešraides vērotāji veica mazuļiem atnestās barības uzskaiti – pēc tās var secināt, ka lielāko daļu – 85 procentus no visas barības atnesa tēviņš, un 94 procentus no tās bija zivis. Šogad ligzdu pēc sabrukšanas ērgļi sāka būvēt oktobra sākumā un tagad tā ir pilnībā atjaunota. Jūras ērgļu tiešraidi piedāvājam vērot visu cauru gadu.

Foto: Latvijas Dabas fonds

Anna un Andris – mazie ērgļi eglē



Tiešraides no mazo ērgļu ligzdām LDF pirmo reizi uzsāka 2018. gadā projekta "Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā" ietvaros. Mazo ērgļu ligzda eglē tika atrasta 2018. gadā, tā atrodas Zemgalē. Eglē esošajā ligzdā šogad norisinājās mierīga un harmoniska dzīve. Skatītāji ērgļu pārim deva vārdus Anna un Andris, un 8. maijā tika izdēta pirmā ola. Mazulis izšķīlās 15. jūnijā un auga mierīgi, barības pārpilnības apstākļos.

Šajā ligzdā varēja vērot arī to, kā mazie ērgļi reaģē uz cilvēka radītu traucējumu – tā dēļ jūlijā mātīte uz diennakti pameta ligzdu, kad mazulis bija 25 dienas vecs. Taču viņam izdevās pašam saplēst un apēst tēva nestās peles un sagaidīt mātīti atgriežamies. Ērglēns izlidoja augusta vidū.

Ūpji



2017. gadā LDF tiešraidēs bija iespējams vērot, kā ūpju pārim Bubo un Bo izaug trīs mazuļi. Savukārt pagājušajā gadā ūpju pāris skatītājus nepriecēja ar jaunpienācējiem. Turpretim šajā sezonā ziemas mēnešos ligzdā bieži bija redzams ūpju tēviņš Bubo, kurš centās sasaukt partneri. Taču neviena mātīte tuvumā netika manīta, un arī tēviņš vasarā ligzdu pārstāja apmeklēt, atkal parādoties tikai oktobrī. Šobrīd tiešraide tehnisku iemeslu dēļ ir pārtraukta, tomēr to ir plānots atjaunot un turpināt arī ziemā.

Zivjērgļi Teo un Tija



Zivjērgļu ligzdā šogad aprīlī atgriezās jau zināmais tēviņš Teo. Viņam aprīļa beigās pievienojās arī jauna mātīte Vita. Lai arī Teo visu vasaru apgādāja Vitu ar zivīm un vēlējās veidot ģimeni, mātīte nebija atsaucīga.

Foto: Latvijas Dabas fonds

Vistu vanagi



Šogad tika sākta tiešraide no jaunas vistu vanagu ligzdas Rīgas pievārtē, kopš 1993. gada zināmā ligzdošanas teritorijā. Lai arī ligzdu sezonas laikā apciemoja vairāki vistu vanagi, tā palika neapdzīvota.

Zemūdens kamera Raķupē



Šogad pirmo reizi skatītāji varēja vērot tiešraidi no zemūdens pasaules. Pirmā zemūdens tiešraides kamera bija novietota nēģu nārsta vietā Raķupē. Tā deva iespēju vērot nēģu nārstu, kā arī citus ūdens iemītniekus, turklāt ne tikai zivis, bet arī ūdrus un pat melno stārķi medību procesā. Tiešraide darbojās no maija vidus līdz jūnija vidum.

Bites uz Rīgas Latviešu biedrības nama jumta



Jau otro gadu sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrību tiek nodrošinātas tiešraides no bišu stropiem, kuri novietoti uz Rīgas Latviešu biedrības jumta. Tiešraides apliecināja – urbānā biškopība ir iespējama arī Rīgā, jo bites aktīvi darbojās un ievāca nektāru Vērmanes dārzā, kopā saražojot vairāk nekā 60 kilogramus medu.

Tiešraides var vērot: LDF mājaslapā, "YouTube", dabasdati.lv, kā arī LMT straumē.