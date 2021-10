Kādēļ viņi to dara? Kā Billija Ailiša, Hoakins Fīnikss un citi slaveni ļaudis glābj dzīvniekus un dabu

2018. gada februārī Kromvels piedalījās PETA reklāmas klipa filmēšanā, ko translē katru gadu "Superbowl" spēles laikā un ko noskatās 111 miljoni televīzijas skatītāju. Reklāmā uz grēksūdzi atnāk gaļas industrijas pārstāvis un stāsta par to, kā viņi gadiem melo pircējiem par to, ka gaļas ieguve ir humāna. Kromvels, kurš atveido garīdznieku, saka, ka tam nav nedz piedošanas, nedz soda: "Dieva dēļ, kaut kur taču mums ir jānovelk līnija."

Aktieris aicinājis katru kaut uz vienu dienu nedēļā vai uz vienu nedēļu mēnesī atteikties no dzīvnieku izcelsmes produktiem: "Strādājiet ar sevi, izziniet šo jautājumu. Mēģiniet nelietot dzīvnieku izcelsmes produktus. To ir ļoti viegli izdarīt, es garantēju. Pēc tam uzdodiet sev jautājumu: "Ko vēl es varu izdarīt?". Tā atmodīsies jūsu apzinīgums un līdzcietība."

