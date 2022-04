Diez vai var iedomāties cēlāku skatu par Latvijas mežu karali staltbriedi, kura galvu kā kronis rotā iespaidīgs, grezns ragu žuburs. Un te vienā dienā viss skaistums ir zudis, briedis skraida apkārt "pliku galvu", bet par to priecājas tie, kuru rūpals, hobijs un aizraušanās ir ragu vākšana.



Ragu meklētājus dzīvnieks "aplaimo" katru gadu visu savu mūžu, vidēji 13–14 gadus. Pilnbrieds ir līdz 10 gadu vecumam, kad ragu kvalitāte sasniedz augstāko punktu, un tad, dzīvniekam novecojot, sākas noriets. Tas nozīmē, ka katru pavasari meklētāji var tikt pie pāra izcili skaistu ragu, kurus var vai nu izmantot paši kā interjera elementu, vai arī nodot uzpircējiem, kuri tālāk tos aizgādā uzņēmumiem, kas strādā tieši ar šo materiālu. Uzpircēji par savu biznesu gan runā negribīgi, jo tas nav viņu tiešais darbs un nevēlas, lai šo hobiju saistītu ar viņu profesionālo darbību.

Kā meklēt ragus, un kas to dara visbiežāk? Galvenokārt mednieki, jo viņi vislabāk pārzina mežus.

"Ragu meklētāji ir tie, kas mīl dabu un briežus. Zinu cilvēkus, kas visu cauru gadu meklē ragus, bet uzpircējam nepārdos nevienu pašu! Šī meklēšana ir kā narkotika, pats "saslimu"– esmu gan ragu meklētājs, gan mednieks, gan uzpircējs," portālam "Delfi" stāsta Rolands Rimkus.

Vai ir vērts brist pa mežu un meklēt dzīvnieku nomestos ragus? Paskaitiet paši – vidējā cena par kilogramu pie uzpircēja ir no 20 līdz 25 eiro atkarībā no ragu kvalitātes, bet viens rags sver ap 5–6 kilogramiem. "Trofejas" ragu pāris var svērt pat vairāk nekā 20 kilogramus, stāsta mednieks Gatis Panavs. Stirnas ir vismazākās, un to ragi attiecīgi arī sver stipri mazāk.