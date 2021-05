Bulciņas brokastīs un divlitru kola. Ne tavs ierastais MVP – staļļa puika Nikola Jokičs

Lai kā amerikāņu lielie sporta mediji cenšas pazemināt Jokiča šosezon iespēto, bukmeikeru vērtējumā jānotiek teju astotajam pasaules brīnumam, lai serbs netiktu pie regulārās sezonas vērtīgākā spēlētāja balvas. Ārzemnieks no mazas, pavēsas vietas kaut kur ASV vidienē – Amerikas kapitālisma mašīnai tā absolūti nešķiet pievilcīga izvēle, uz tā pēc fakta uzticamo mediju produkta patērētājiem pārdot kārtējās stāstu sērijas. Turklāt, ja tuvākais sekotājs ir čalis no Āfrikas, kurš basketbolu sācis spēlēt tikai 15 gadu vecumā un pārstāv komandu no mediju mārketingam seksīgās Filadelfijas... Aprīļa beigās Ziemeļamerikas sporta mediju gigants ESPN savā "YouTube" kanālā divu nedēļu laikā bija publicējis 13 dažādus video ar "76ers" centra Džoela Embīda vārdu nosaukumā, kamēr tādā pašā laika periodā ar Jokiča vārdu publicēts tikai viens. Tas tā – par sabiedriskās domas veidošanu...

Jokiča gadījumā nav stāsts par brīnumu – stāsts ir par to, kā arī ar pilnīgi normālu bērnību un veselīgu attieksmi pret dzīvi (un sportu) iespējams sasniegt virsotnes. Un, kā jau noprotams, liela daļa šī stāsta ir arī par ģimeni, vairākos tās fragmentos velkot līdzības ar kādu puisi no Liepājas. Taču – par visu pēc kārtas.