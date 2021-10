Dzelzsvīrs bez vafeļu tortes. Kārļa Būmeistera pirmie soļi 'Ironman' saimē

Pagājušajā gadā, kad sacensību grafiki Covid-19 dēļ nemitīgi mainījās un nezināmo bija vairāk nekā zināmo, savu pirmo garo distanci Kārlis pieveica absolūti individuāli – bruņojies vien ar internetā rūpīgi ievāktas un izlasītas informācijas kvantumu un viedpulksteni uz rokas. Šovasar sportiskā apetīte bija augusi – gribējās gan ielūkoties spidometrā un pulkstenī, gan iekļauties piecu stundu laika limitā.

Lai šo mērķi īstenotu, viņš pirmoreiz aicināja palīgā treneri – Mārtiņu Marnauzu, kura kontā piecas sešas pilnās "Ironman" distances. "Mums ir līdzīgs skats uz dzīvi, tādēļ ātri atradām kopīgu valodu un pēdējos divus mēnešus pirms sacensībām trenējāmies kopā," stāsta Kārlis. Treniņi bijuši sešas reizes nedēļā, viena diena brīva. Vienas nodarbības ilgums svārstījies no 40 minūtēm (jeb, kā Kārlis salīdzina, viena seriāla sērija "Netflix"...) līdz trīs stundām strukturēta skriešanas, peldēšanas vai velo treniņa. Garajiem treniņiem lielākoties tika atvēlēti rīti nedēļas nogalēs. "Skaidrs, ka pirmajā brīvdienā tu nočakarējies, sāc sportot ap pusdienlaiku un saproti, ka būtībā diena ir palaista vējā. Nākamajā sāc pusseptiņos no rīta un ap agrā launaga laiku treniņu diena ir beigusies, bet brīvdiena – var pilnvērtīgi sākties. Kā divas dienas vienā," gūtās mācības attēlo Kārlis. Brīvdienā izcelt sevi no gultas ne vienmēr bijis vienkārši. Ne velti ir teiciens, ka triatlonā visgrūtākais ir sākt, nevis pabeigt disciplīnu.

Par zināmu rakstura pārbaudi sagatavošanās posmā izvērtās arī viss, kas saistīts ar uzturu.