Latviešu Useins Bolts: Rubika kuba un 'Netflix' zvaigzne Fēlikss Zemdegs

Kurš gan bērnībā kaut reizi nav paņēmis rokās Rubika kubu! Lielais vairums pēc dažiem nesekmīgiem mēģinājumiem to noliek plaukta dziļumā, dažiem –tomēr izdodas atminēt tā salikšanas mīklu. Bet vēl ir saujiņa cilvēku, kas šo uzdevumu pamanās atrisināt dažu sekunžu laikā. Viens no tādiem ir austrāliešu puisis ar latviešu saknēm Fēlikss Zemdegs – vairāku pasaules rekordu īpašnieks un vienīgais divkārtējais pasaules čempions, kuru šovasar varēja iepazīt arī "Netflix" veidotajā dokumentālajā filmā "The Speed Cubers". Fēliksam atmiņas par Latviju garšo pēc karbonādes un ceptiem kartupeļiem, viņš neslēpj sarunā ar MVP.