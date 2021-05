Norvēģu brīnumbērns Holanns. Vēl labāks par Mbapē, Ronaldu un Mesi?

Dortmundē pavadot 17. mēnesi, Holanna statistika ir fenomenāla – 50,6 pilnās spēlēs 53 gūti vārti (tikai trīs no 11 metru atzīmes) un 11 rezultatīvas piespēles. Bundeslīgā Holanns 36,6 pilnās spēlēs guvis 38 vārtus, Čempionu līgā 9,8 pilnās spēlēs viņam ir 12 vārti, bet kausa izcīņās 4,2 pilnās spēlēs norvēģis guvis trīs vārtus. Holanns ar precīzu sitienu vai rezultatīvu piespēli ir piedalījies 64 (53+11) komandas vārtu guvumos, uz pusi apsteidzot "Borussia" angļu talantu Džeidonu Sančo (20+22) un trīskārši apsteidzot komandas kapteini Marko Roisu (22+20). Taču ne jau komandas biedri ir tie, ar kuriem Holanns jāsalīdzina. Ja kā atskaites punktu ņemam 2020. un 2021. gadu un pierēķinām arī vārtus izlasē (Ērlingam seši vārti 6,3 pilnās spēlēs), tad Holanns šajā pusotrā gadā ir otrais rezultatīvākais elites futbolists uz planētas. Aiz Levandovska, protams.

Pieaugušo futbolā no Norvēģijas otrās stiprākās līgas līdz Čempionu līgai un izlasei Holanns ir sācis 107 no 159 spēlēm un pilnās 107,7 spēlēs guvis 108 vārtus. Holanns divreiz izcēlies ar pokeru, septiņreiz ar hat-trick, 22 reizes guvis divus vārtus spēlē un 35 reizes guvis vienus vārtus. Tādējādi viņš iesitis 66 spēlēs no 159 jeb vairāk nekā 40% spēļu, kurās piedalījies. Visbiežāk viņš ir sarūgtinājis Austrijas klubu "Wolfsberg", divreiz pret to nodemonstrējot "cepures triku", piecreiz Holanns iesitis Norvēģijas "Brann", bet visos trijos savstarpējos dueļos norvēģis vārtus guvis arī pret pagājušās sezonas Čempionu līgas uzvarētāju Minhenes "Bayern", kopumā iesitot četrus vārtus. Divus no tiem viņš guva 6. martā, jau 9. minūtē panākot 2:0 (beigās gan 2:4) un gūstot savus simtos vārtus pieaugušo futbolā. Holannam šīs maģiskās atzīmes sasniegšanai bija nepieciešamas tikai 8521 minūte jeb 94,7 pilnas spēles, un viņš to paveica 7534 dienu jeb nepilna 21 gada vecumā.

Salīdzinājumam – cita uzlecošā superzvaigzne Kiljans Mbapē, kurš 22,5 gadu vecumā jau ir kļuvis par pasaules čempionu un guvis 170 vārtus, savus simtos vārtus guva 113 dienas un 48,6 spēles vēlāk. Neimārs, vēl spēlēdams Brazīlijas "Santos", simtos vārtus profesionālajā karjerā guva 174 dienas agrāk par Holannu, taču to gūšanai viņam vajadzēja 157,3 spēles. Mesi un Ronaldu?