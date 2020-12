Pārliecināts fašists, izcils diplomāts, veikls prezidents. Samarančs un viņa karaļvalsts

Sirmā katalonieša biogrāfijai ir divas daļas – viena, kas atrodama oficiālos izdevumos un stāsta par Samaranča milzīgo ieguldījumu pasaules sporta attīstībā, un cita – tā, kuru pats prezidents atcerējās un afišēja nelabprāt. Pirmā sākas ar vārdiem: "Huans Antonio Samarančs IOC prezidenta amatā stājās laikā, kad olimpiskajā kustībā valdīja dziļa krīze un spēles apdraudēja naudas grūtības, boikoti, terorisms un cilvēku vienaldzība..." Nav ne mazāko šaubu, ka tā patiešām bija, un Samaranča prasmes ne tikai salāpīt strauji grimstošā kuģa sūces, bet arī nomainīt tā caurās buras pret jaudīgu dīzeļdzinēju ir patiešām apbrīnas vērtas.

Taču ir arī otrā daļa. Tā sāka atklāties tikai, tuvojoties gadsimtu mijai, un parādīja pasaulei IOC prezidenta varas un ietekmes patiesos pamatus, kas sakņojas Ģenerāļa Franko fašistiskajā režīmā, bet turpinās dažādu mahināciju un kukuļņemšanas shēmās, kas padarīja IOC ābolu gardi sārtu no ārpuses, bet tārpainu līdz pat serdei iekšpusē. Spilgts, pretrunu pilns cilvēks, kura loma sporta pasaules kārtības tapšanā, kādu to pazīstam šodien, ir daudz nozīmīgāka, nekā mūsdienās to atceramies.