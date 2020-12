Armands Puče: Patiesā labuma... gaidītāji

Ar Pētera Skudras piesaistīšanu, var pamanīt, ka ir kaut kāda konsekvence – trenerim/menedžerim ļauj rīkoties. Taču šādu māju nebūvē sezonas laikā – to parasti dara vairākus gadus. Tas, ka Skudra ir arī menedžeris, kādam liekas nepareizi, taču Rīgas gadījumā tas ir viens no normālākajiem lēmumiem. Ja vien pie tā paliek vismaz divas sezonas... Skaidrs, ka līdzjutēji grib uzvaras, bet tās nevar sasniegt, ja nav pašas spēles. Bet spēli nevar izveidot, ja nav izpildītāju. Vai atgādināt, cik nedēļas pirms sezonas sākuma kluba vadība nolēma, ka komandai tomēr vajadzēs treneri?

Tie, kas Skudru lamā un piesauc šovinismu, ir aizmirsuši, ka Rīgas "Dinamo" idejai nav nekāda sakara ar nacionālo un patriotisko audzināšanu. Sportiskajā ziņā – nav. Jo KHL ir komandu kopums, kas cīnās par uzvaru katrā spēlē. Ar kādiem līdzekļiem tas tiek sasniegts – tur nevajadzētu moralizēt, jo šādā formātā visi līdzekļi labi. Spēlē tie, kas var, māk un saprot trenera norādījumus. Vai tur amerikāņi vai krievi – tam konkrētajā gadījumā nav nekādas nozīmes. Savējos vajag vairāk? Bet – kur viņi ir, tie mūsējie, kas met ripas, atdod piespēles? Ja nav metuši pirmos piecus gadus pieaugušo hokejā, tad nemetīs – nevajag sevi mānīt.

Uzsvars uz leģionāriem nav untums – tā ir nepieciešamība, ja vien "Dinamo" konkrētajā līgā vēlas parādīt kaut kādu konkurētspēju. Tirgus ir liels, bet tajā jāprot uzvesties. Jābūt viltīgiem, acīgiem, apķērīgiem. Hokejistu tagad pilna pasaule, bet tā bilde neveidojas no bara, kas tiks savākts – tur liek kopā pa mazām vienībām, kas beigās izskatās pēc komandas. Ja kāds ir neizpratnē par Karsuma atstāšanu aiz apmales, tad tas nav tāpēc, ka Skudra negrib komandā labu spēlētāju. Jo Mārtiņš jau nespēlēs viens... Rezultātu veido hokejistu kopums un parasti komandas labumu nosaka nevis pirmā maiņa, bet – gan ceturtā. Cik labi ir tavi nosacīti vājākie, tik laba ir arī komanda kopumā. Tas, ka praktiski nevienam no piesaistītajiem hokejistiem nav ticis dots uzreiz garantēts līgums, parāda, ka cilvēki tomēr domā ar galvu. Ņemot vērā, ka šī ir otrā Pētera Skudras parādīšanās pie "Dinamo", var paredzēt, ka treneris ir visu izrēķinājis, paredzējis. Arī to, ka organizācijā pie (un zem) galda atrodas viņa opozīcija, cilvēki, kas viņu ienīst.