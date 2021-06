Armands Puče: Protokolārais vairākums... Hokeja pēcvārds

Sāksim ar hokeju. Latvijas izlase izcīnīja vietu, ko tā ir pelnījusi, bet tie, kas sakās – mēs esot palaiduši garām unikālu iespēju – vienkārši ir palaiduši gar ausīm garām faktu, ka mēs tā vienmēr reizi gadā vaimanājam. Treneris Hārtlijs neesot pratis no šīs komandas izspiest vajadzīgo lietderību, lai gan no slotas kātiem neviens vēl bērzu sulas nav tecinājis. Slotas kāts nav nekāds apvainojums, jo tas ir darba instrumenta svarīgs atbalsts.

Ko mēs slaucījām? Modernā hokeja spēle nav nekāds kosmoss – tā kopumā ir diezgan vienkārša lieta, fiziski grūta, meistarību un atdevi prasoša, bet – tā padodas stiprākajiem. Latvija ir vienpadsmitā no stiprāko gala un nav neviens arguments, lai sevi stādītu augstāk. Tā kā bijām turnīra vecākā komanda, tad pilnīgi loģiski, ka divus vakarus pēc kārtas kājas nevarējām pavilkt kā to prasa treneris. Bet, ja tomēr piepūtām vaigus, tad nespēks uzreiz uzsita pa nagiem meistarībai, kas apkalpoja brāķi. Visu cieņu spēlētājiem – jo kopumā viņu sniegums bija vienmērīgs, konkurētspējīgs un saprotams, ja vien saprot, ka neko vairāk viņi no sevis izspiest nevarēja. Ja varētu, būtu iemetuši tos vienus vārtus vāciešiem. Bet – nevarēja. Tāpat kā nevarēja apspēlēt norvēģus, kas iepriekšējā olimpiādē izcīnīja astoto vietu, kamēr mēs šo forumu vērojām attālināti – pie dažādām šķidro kristālu formām un diagonālēm.

Vieni saka, ka pasaulē tagad jau visi mākot spēlēt hokeju. Maldi. Tādu hokeju, kas būtu atbilstošs spēles attīstības tendencēm, nopietni spēlē sešas valstis. Vēl divas trīs mēģina turēt līdzi un – vēl ir divas trīs, kas atdod visus spēkus un naudu, lai to mēģinātu izpildīt.