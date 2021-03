Raimonds Rudzāts: Kurš izlaidīs no krātiņa Latvijas basketbola cirka lāčus?

Latvijas basketbola skaļākie vārdi joprojām nav interesējušies par to, kā šajos krīzes mēnešos vispār tiek praktizēts jaunatnes basketbols; kā treneri savelk vai nesavelk galus un vai nevajag kā palīdzēt – ja ne finansiāli, tad vismaz ar "Instagram" jaudu. Trīsdesmit gadu laikā Latvijas basketbolā nav izaudzis neviens, kas spētu šādā situācijā (visu laiku lielākajā krīzē) noorientēties un paspert soli ārpus ierindas. Neviens, kura uz parketa nopelnītajai naudai, slavai un noslīpētajām prasmēm būtu kāds svars un pielietojums arī ārpus basketbola zāles. Gluži kā cirkā: dancojiet, lāči, kad pienāks jūsu kārta – mēs aplaudēsim vai izsvilpsim, atkarībā no jūsu izpildījuma. Pēc tam gan jums būs jādodas atpakaļ uz krātiņu – neatkarīgi no priekšnesuma kvalitātes.

Kas centās būt kaut nedaudz aktīvi (Kristaps Valters, Kaspars Kambala), tiem sabiedrībā nav nekāda svara. Kam ir svars, tie savukārt bija nemanāmi. Tas attiecas arī iepriekšējiem diviem izlases galvenajiem treneriem – Arni Vecvagaru un Robertu Štelmaheru. Kāds atminas, ka viņi kādreiz būtu uzstājušies ar kaut vienu mērķtiecīgu un vērā ņemamu vēstījumu ārpus vienas 12 cilvēku komandas sastāva un taktikas rāmja? Basketbola videi vajadzētu painteresēties, kas ir tās īpašības, ko Latvijas hokejam ar savām klīnikām un semināriem pienes Bobs Hārtlijs – kāpēc viņš ir viens no pieprasītākajiem lektoriem Latvijas lielo uzņēmumu sapulču zālēs.