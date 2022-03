Raimonds Rudzāts: Par čempioniem

Patīk tas kādam vai ne, bet sabiedrībai vienmēr būs svarīgāk, kādu nostāju par aktuālajiem procesiem pauž populārākie sportisti un mūziķi, nevis ārsti vai lauksaimnieki. Sabiedrībai vienmēr būs svarīgāk, kā sevi iznes populārākie, jo neviļus šķiet, ka viņiem ir vairāk ko zaudēt. Netieši arī mūsu Super Mario piemērs parāda, cik daudz ir iespējams pazaudēt īsā laika sprīdī.

Brāļu Kļičko uzruna ar akmens cietām sejām bija tik iespaidīga nevis ar to, ko viņi pateica, bet gan ar to, kas tika "pateikts" starp rindām. Viņu stoiskais, no panikas izolētais "gribat piedzīvojumus – panāciet!" vēstījums ir noteicis simbolisku toni Ukrainas un Krievijas sadursmei.