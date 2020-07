Aiz NBA priekškara: karaļi un viņu svītas

"Sports Illustrated" slavenais fotogrāfs Volters Jouss reiz aprakstīja fotosesiju ar Lebronu. "Tas bija iespaidīgi. Kad viņš ieradās, pārņēma sajūta, ka atbraucis Nelsons Mandela. Automašīnu konvoju veidoja seši vai septiņi "Cadillac Escalade" ar tonētiem stikliem. Līdzās bija miesassargi un masieris, bet dīdžejs jau bija klāt un "spridzināja". Tas viss stundu ilgai fotosesijai. Vāks! Bija pat tik traki, ka man nebija ļauts runāt ar pašu Lebronu. Viņam bija starpnieks, kāds no Amārī Stademaira ģimenes. Es viņam teicu: "OK, tagad Lebronam jākustas pa labi." Un viņš vērsās pie Lebrona, sakot: "Lebron, pa labi,"" stāsta fotogrāfs, piebilstot, ka nebūt nevēlas attēlot Džeimsu kā augstprātīgu nelieti vai vieglprātīgu tērētāju, tikai raksturot NBA zvaigžņu iekšējā loka dzīvi.

Viena lieta ir pieņemt ar tēriņiem saistītus lēmumus 40 gados, bet pavisam kas cits – 21 gada vecumā. 40 gados saproti, ka nevajag tērēt pārdesmit tūkstošus mašīnas audioiekārtās, kas padarīs tevi kurlu. Nevajag vest pusdienās desmit cilvēkus, tā vietā pietiek aiziet uz restorānu ar diviem vai trim draugiem. "Nesaku, ka visi svītas dalībnieki dod negatīvu enerģiju, taču tiem ir savtīgi nodomi. Visi grib, lai tu par viņiem maksā. Neko vēl neesmu minējis par mammu un tēti, kāzām, šķiršanos, bērniem no citām sievietēm, fondu izveidošanu, bērnu sūtīšanu uz privātskolu un par nākotni pēc karjeras. Tu esi vienīgais, kurš būs par to atbildīgs. Kad kādam sportistam rodas finansiālas grūtības, sāc brīnīties – kā gan tas iespējams, ja viņš tik ilgi spēlēja, filmējās reklāmās? Tad vairs nedzirdi ne par vienu no minētajiem svītas čaļiem. Neviens aģents vai menedžeris neatzīs, ka viņam savu darbu vajadzēja padarīt labāk vai ņemt mazākus procentus, jo šādas atziņas tikai kaitēs biznesam," uzsver Rouzs.