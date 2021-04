Čempiona gredzens pirkstā vai pauze karjerai NBA: kurp liktenis vedīs Rodionu Kurucu?

Rekordus un bezprecedenta gadījumus Ziemeļamerikas sportā atrast nav grūti. Vadošajām sporta līgām apkārt cirkulējošais apskatnieku un satura daudzums teju pats no sevis rada vidi, kurā ikdienu kāds būs it kā paveicis kaut ko līdz šim neiespētu. Kristapa Porziņģa unikālās prasmes ļāvušas to īpaši izbaudīt arī Latvijas sporta sekotājiem. Labi pameklējot, diezgan bieži būs atrodams jaunais panākumus, kuru neviens 2,20 metrus garš cilvēks, trāpot tieši attiecīgo skaitu tālmetienu vai savācot pietiekami daudz atlēkušo bumbu, nebūs iespējis. Šīs klišejas mēs jau labi zinām.

It kā līdz šim nepieredzētas situācijas regulāri tiek piesauktas arī ārpus sporta spēļu laukumiem. Attīstoties informatīvajai telpai un populārākai kļūstot sporta fantāzijas kustībai, tieši NBA īpaši uzsūc līdzjutēju uzmanību brīžos, kad pats basketbols teju paliek otrajā plānā – pirms jauno spēlētāju drafta, brīvo aģentu parakstīšanas dienās, kā arī pirms maiņas darījumu lieguma. Skaidrs, ka arī dažādiem unikāliem notikumiem līgumu slēgšanas saistībā ir skaidrojums. Jā, nav melots, ka Jūtas "Jazz" saspēles vadītājs Maiks Konlijs, 2016. gadā noslēdzot līgumu par 153 miljoniem ASV dolāru, uz brīdi bija pelnošākais spēlētājs līgas vēsturē, jo NBA augošie ieņēmumi ļāva viņam noslēgt kontraktu, kāds, piemēram, Maiklam Džordanam nebija pieejams algu griestu dēļ. Vismaz šobrīd pārskatāmā nākotnē ik pēc kāda laiciņa būs nākamie konliji.

Tāpēc daļēja skepse var būt nepieciešama arī izceļot darījumus, kuros iesaistīti Latvijas basketbolisti. Gadi ies, līgas noteikumi attīstīsies un jau pēc desmitgades daudz kas šķitīs ikdienišķs vai desmitreiz atkārtots. Tomēr vismaz 2021. gadā droši var teikt, ka atkal kādam Latvijas censonim NBA patrāpījusies mazāk vērtīgas kārts loma radošo NBA funkcionāru galda spēlē. Šajā gadījumā Rodions Kurucs apstākļu sakritības dēļ nonācis vienā no līgas galvenajām pretendentēm uz čempionu titulu – Milvoku "Bucks" vienībā.