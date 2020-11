Dalasas 'Mavericks' NBA čempionu titula trio: Dončičs, Porziņģis un...?

Lai arī Dalasas "Mavericks", traumu novājināti, aizvadītās sezonas izslēgšanas spēlēs nespēja parādīt savu optimālo spēli, šaubām par "kumeļu" piederību konferences labāko astoņniekam tuvākajā nākotnē vietas nav. Porziņģis trijās spēlēs, ko veselība mūsu Vienradzim atvēlēja, ar 23,7 punktiem, 8,7 atlēkušajām bumbām un 1,0 bloku vidēji spēlē nodemonstrēja, kādēļ atalgojumā saņems summu, kas rakstāma ar deviņiem cipariem. Luka Dončičs tikmēr sērijas ceturtās spēles papildlaikā iekļuva leģendārajā Maika Brīna "dubultā BANG!" klubiņā. Taču tikpat ļoti, cik neapšaubāmas ir "Mavericks" zvaigžņu, jo īpaši Dončiča, spējas, nenoliedzams ir fakts, ka cīņai par titulu tuvākajā nākotnē nepieciešami papildspēki. "Mavericks" nedrīkst kavēties, gaidot līdz Dončičs uzkrās vajadzīgo pieredzi, lai vien duetā ar Porziņģi aizvilktu "Mavericks" ratus līdz titulam, kā to aizvadītajā sezonā izdarīja Lebrons Džeimss un Entonijs Deiviss. Jo strauji mainīgajos un spēlētāju centriskajos laikos, kādi šobrīd valda NBA, var gadīties, ka pēc pāris gadiem ar uzkrāto pieredzi Dončičs pretī trofejai ved kādas citas pilsētas komandu.

Par laimi, "Mavericks" prezidenta un ģenerālmenedžera Donija Nelsona izteicieni liecina, ka vadība saprot situācijas nopietnību un vēlas komandu NBA augstākajam godam tuvināt jau tuvākajā nākotnē. Lai iegūtu trešo zvaigzni, "Mavericks" gatavi šķirties no absolūti jebkura spēlētāja, kura uzvārds nav Dončičs vai Porziņģis, kā arī, ja nepieciešams, "apēst" kādu nevēlamu līgumu, no kura otra maiņā iesaistītā komanda vēlētos tikt vaļā. Tiesa, šie visnotaļ spēcīgie apgalvojumi jāatšķaida ar kripatiņu realitātes.

Pirmkārt, "Mavericks" jābūt piesardzīgiem, lai ar maiņas darījumiem šogad nesabojātu savu finansiālo situāciju 2021. gada starpsezonā, kad brīvo aģentu tirgū būs pieejama virkne augstākā kalibra spēlētāju, tai skaitā arī aizvadītās sezonas vērtīgākais spēlētājs Jannis Adetokunbo, ja vien viņš nepagarinās līgumu ar Milvoki "Bucks".

Otrkārt, izteicienam par vēlmi sagremot vēl kādu sliktu līgumu komplektā ar iekāroto zvaigzni vairāk ir emocionāla, nevis praktiska vērtība. "Sliktie līgumi", par kuriem runā Nelsons, ir 2016. gadā uzblīdušie ilgtermiņa līgumi, kas tika parakstīti straujā algu griestu pieauguma rezultātā. Virkne viduvēju spēlētāju saņēma ļoti naudīgus piedāvājumus, kādus pavisam noteikti nesaņemtu ierastākos apstākļos. Taču, lai arī "Mavericks" piedāvā atbrīvot komandu grāmatvedības no šiem līgumiem, realitāte ir tāda, ka lielākā daļa šo līgumu beidzas šajā starpsezonā, bet tirgū kopumā atlikuši salīdzinoši maz tādu kontraktu, no kuriem komandas tik ļoti vēlētos tikt vaļā, lai par to maksātu ar savu labāko spēlētāju. Lielākā daļa "slikto līgumu" šobrīd pieder tieši spēlētājiem, kas reiz tika parakstīti kā komandas galvenās zvaigznes, piemēram, Rasels Vestbruks un Džons Vols. Šie pavisam noteikti nav uzvārdi, uz kuriem Dalasai vajadzētu fokusēties to ilgtermiņa saistību dēļ. Vienas sezonas īrei (līdz 2021. gada starpsezonai) gan ir pārītis salīdzinoši labu spēlētāju, kuru lielie līgumi beidzas pēc gaidāmās sezonas, neradot slogu 2021. gada grāmatvedībā, kad notiks cīņa par spožākajām līgas zvaigznēm.

Ņemot vērā visus iepriekš aprakstītos apstākļus, turpmākās rindkopas tiks veltītas tam, lai izvērtētu potenciālos "Mavericks" pastiprinājumus, lai no stabilas izslēgšanas spēļu komandas kļūtu par stabilu titula pretendenti.