F-1 sapnis otrajā paaudzē. Tomass Štolcermanis pacietīgi soļo pretī autosporta Mekai

Tomass ir bijušā autosportista Mareka un kādreizējās ūdensmotosportistes un bobslejistes Nellijas Štolcermaņu dēls. Tomasa krusttēvs – Nellijas brālis Haralds Šlēgelmilhs, kurš savulaik palika vien pāris soļu attālumā no F-1 un zemākās klasēs apdzina tādas nākotnes zvaigznes Romēnu Grožānu un Niko Hilkenbergu. Arī Tomasa tētis Mareks šīs tūkstošgades sākumā dzinās pakaļ sapnim startēt Pirmajā formulā un ieguva iespēju sacensties Lielbritānijas formulu "Ford" čempionātā, taču šiem plāniem svītru pārvilka smaga avārija.

Pārsteidza pat "Ferrari" cilvēkus

Iespēja testēt "Ferrari" formulu nenonāk pie kura katra, un šāds uzaicinājums ir kā apliecinājums talantam un iepriekš sasniegtajiem rezultātiem. "Tomass bija vienīgais no šo testu dalībniekiem, kurš ar formulu brauca pirmo reizi. Viņa apļa laiki pavisam maz atpalika no brazīliešu talanta Rafaela Kamaras, kurš jau ir "Ferrari" programmas braucējs. Viņi abi brauca ar vienu un to pašu formulu un jaunām riepām," MVP atklāj Šlēgelmilhs.