'Ja vajadzēs, gulēšu pie viņa mājas...' Itālijas izlase pacietīgi lenc NBA jauno zvaigzni

Arī Paolo Bankero sports bija ielikts šūpulī. Tēvs Mario – amerikāņu futbolists, māte Ronda – profesionāla basketboliste. Abi satikās, vēl studējot Vašingtonas universitātē. Tomēr ne viens, ne otrs nenāca no Itālijas. Rondas saknes meklējamas pasaules karstākajā kontinentā, bet Mario saistība ar Itāliju – stiprā senatnē. Pagājušā gadsimta sākumā viņa vecvecvecāki dzīvi Ziemeļitālijā nomainīja ar melnstrādnieku darbu Atlantijas okeāna kreisajā krastā. Viņu dēls – Mario vectēvs – piedzima ASV, taču saglabāja Itālijas pilsonību. Un tagad, aptuveni gadsimtu vēlāk, tas ļāvis Rondai un Mario jau laikus cerīgi iekustināt procesu, lai sagādātu savam dēlam, Sietlā dzimušajam un augušajam Paolo, ne vien ASV, bet arī Itālijas pasi.

"Mani šāda iespēja neinteresēja tikai Paolo dēļ. Tas ir jautājums par visu ģimeni un iespēju sagādāšanu bērniem," īsi pēc tam, kad Bankero ģimene saņēma Itālijas pilsonību 2020. gada februārī, sacīja Mario. Viņš nemaz neslēpa, ka viena no galvenajām motivācijām bijusi ne tikai radnieciskā sentimenta juridiska apstiprināšana, bet arī iespēja tobrīd vēl pat pilngadību nesasniegušajam Paolo kādu dienu piedalīties olimpiskajās spēlēs. Un darīt to Itālijas izlases sastāvā būtu lielāka iespēja, nekā cerēt uz ASV basketbola dzīves vadītāju labvēlību. Jā, var teikt, ka Bankero ģimeni motivēja visai savtīgi iemesli, taču Itālijas basketbola sabiedrība] šādu soli tik un tā laipni pieņēmusi kā derīgu. Kas zina, kāda būtu attieksme, ja divus gadus vēlāk Paolo neizrādītos drafta pirmais numurs un sezonas labākais pirmgadnieks NBA...

Itāļi sūta formu un brauc ciemos

Šomēnes Itālijas basketbola dzīves vadošie cilvēki – federācijas prezidents Džanni Petruči, izlases galvenais treneris Džanmarko Poceko un izlases ģenerāldirektors Salvatore Trainoti – viesojas Floridā, lai satiktos ar Bankero klātienē. Tā nebūs pirmā tiešā komunikācija ar talantīgo jaunieti. Itāļi jau ļoti savlaicīgi veica priekšdarbus, lai Bankero izvēlētos Itāliju kā valsti, ko pārstāvēt starptautiski. Proti, Rikardo Foiss ir Fīniksas "Suns" spēlētāju attīstības nodaļas direktors, bet vienlaikus Itālijas federācija viņu algo par ASV mītošo itāliešu vai Itālijas izcelsmes spēlētāju pārraudzītāju.

Itālieši tālredzīgi rīkojās jau tad, kad Bankero vēl bija vidusskolas solā. 2020. gada oktobrī, kad Paolo aizvien bija tikai savas pilngadības gaidās, federācija iekļāva jaunieti "EuroBasket 2022" kvalifikācijas novembra loga kandidātu palšainātajā sarakstā. Un kā simbolisku žestu uz Sietlu Bankero ģimenei nosūtīja Itālijas izlases formaskreklu ar 1. numuru un uzvārdu "Banchero" uz muguras. Reāla kandidēšana uz vietu valstsvienībā gan nenotika, un treneris Meo Saketi nemaz nebija redzējis 17 gadus veco Bankero darbībā, taču tas strādāja kā "esi laipni gaidīts" žests spēlētājam un vienlaikus – laicīga sabiedriskās domas iekrāsošana sev vēlamās toņkārtās par naturalizētā spēlētāja iesaisti nākotnes izlasē.



Divus gadus vēlāk Bankero ir drafta pirmais numurs, kurš patiešām teicami iesācis debijas sezonu NBA, izdarot to, ko 19 gadu vecumā debijas sezonā pasaules labākajā līgā spējis tikai Lebrons Džeimss. Itāļi berzē rokas, domājot par nākamā gada Pasaules kausu, lai arī pats jaunais basketbolists skaidru jāvārdu nav pateicis. Tomēr ar visu savu retoriku Paolo iesilda pat aukstākās nacionālistiski noskaņoto Itālijas basketbola līdzjutēju sirdis. "Diemžēl maču neredzēju, jo man bija jāgatavojas savai spēlei. Bet, skatoties izlasi no attāluma, man ļoti patīk spēles stils. Tas ir aizraujošs basketbols, kas mani iedvesmo," pēc Itālijas kvalificēšanās Pasaules kausam, zaudējot spāņiem un uzvarot gruzīnus, novembra vidū sacīja Bankero.

Vēl vairāk itāliešu sildis sirdi tas, ka pazudušais dēls izrāda interesi par šīs lielās nācijas vēsturi un kultūru. "Noteikti sāktu savu vizīti Dženovā – vietā, no kurienes nāk mana ģimene un kur joprojām dzīvo mani radinieki. Bet gribu apmeklēt visu valsti, tā ir skaista zeme, kas vienmēr piesaistījusi manu uzmanību," vēl vidusskolas laikā Paolo medijos sapņoja par savu pirmo braucienu uz Itāliju. Joprojām sapņo, jo 20 gadus vecais uzbrucējs, kurš savās karjeras pirmajās 20 NBA spēlēs līdz šim izcēlies ar 21,9 punktiem, 6,7 atlēkušajām bumbām un 3,7 piespēlēm, savu senču dzimtenē tā arī vēl nav bijis. Bankero vēlme pārstāvēt Itāliju strāvo visos iespējamajos veidos, arī ļoti raksturīgos "Gen Z" gājienos, piemēram – Bankero pie sava tvitervārda pielicis klāt Itālijas karodziņu.

Iespēja pārspēt pasaules labāko

Jau iepriekš Bankero bija devis skaidrus mājienus, ka plāno pārstāvēt Itāliju Āzijā gaidāmajās pasaules meistarsacīkstēs. "Noteikti esmu sajutis mīlestību, kas nāk no Itālijas. Tētis man pastāstīja par šādu iespēju jau 15-16 gadu vecumā. Sākumā biju rezervēts, jo neko nezināju par Itāliju. Bet skaidrs, ka mans vārds ASV ir visai unikāls. Ar laiku sāku just aizvien lielāku mīlestību no cilvēkiem šajā zemē, un tagad esmu sajūsmā par iespēju kādu dienu pārstāvēt Itāliju," ar vecumam atbilstošu naivumu nesen intervijā vienam no lielākajiem itāliešu laikrakstiem "La Gazzetta dello Sport" savas rozā brilles par senču dzimteni demonstrēja pats Bankero.



Itālieši tic, ka tieši Bankero var būt trūkstošais puzles gabaliņš, lai atgrieztos cīņā par medaļām pasaules basketbola forumos. Izlases līmenim atbilstošas kvalitātes garā gala spēlētāju, kas būtu atbilstoši moderno laiku basketbolam, itāliešiem pēdējo gadu laikā trūcis. Federācija izvērsusi daudz dažādas iniciatīvas, lai vietējie talanti vairāk tiktu pie spēles laika A sērijā, jaunie itāliešu talanti ir pamanīti un novērtēti arī ārpus dzimtenes (šogad vien draftā tika izvēlēti ne vien Bankero, bet arī Gabriels Pročida un Mateo Spaņolo, bet nedraftētais Simone Fontekjo vasarā parakstīja līgumu ar Jūtas "Jazz"). Tomēr runa ir lielākoties par ārējās līnijas spēlētājiem, kamēr Bankero iedotu šobrīd iztrūkstošo dimensiju, lai pilnveidotu izlases spēli soda laukumā: moderna stila augstākās meistarības garo spēlētāju.

"Es viņam piedāvāšu ko konkrētu – cīnīties par Pasaules kausu. Visi zinām, ka spēlēšana Eiropas čempionātā nebija pietiekami liels vilinājums tāda līmeņa spēlētājam, bet Pasaules kauss paver iespēju kvalificēties olimpiskajām spēlēm," pirms vizītes Orlando optimisma pilns par Bankero piesaistīšanu bija Itālijas izlases treneris Poceko. "Nepazīstu Paolo, bet viņš ir liels talants un gudrs spēlētājs, un gudri spēlētāji reti kad ir virspusēji ārpus laukuma. Gribu viņu pārliecināt, ka ar mums viņš varētu izdzīvot pieredzi, kas spēj viņu gan izklaidēt, gan bagātināt kā cilvēku."

Poceko nekad nav bijis jāmeklē pēc vārda, un viņa emociju izvirdums pēc uzvaras pār Serbiju šoruden "EuroBasket" astotdaļfinālā kļuva par spilgtāku interneta sensāciju, nekā jebkurš spēles epizodes fragments.

Poceko līdz ar galvenā trenera arodu absolūti piestāv arī iekšējās komunikācijas speciālista pienākumu veikšana, un vizītē Orlando tieši tas arī būs emocionālā trenera galvenais uzdevums – pārliecināt 20 gadīgu jaunieti par "jāvārdu" Itālijai, piedaloties Pasaules kausā pēc nepilna gada. Un šo misiju Poceko uztver tikpat nopietni, cik darbu treniņos un spēlēs. "Ja vajadzēs, gulēšu pie viņa mājas..."

Poceko ar svītu klātienē vēroja maču starp Bankero pārstāvēto Orlando "Magic" un Milvoki "Bucks", kurā spēlē divkārtējais līgas MVP un pasaules basketbola megazvaigzne Jannis Adetokunbo. Uzbrucējs, kurš spēlē tieši Bankero pozīcijā. "Bucks" no Floridas aizbrauca ar uzvaru kabatā, bet Adetokunbo izrādījās pārāk ciets rieksts Bankero. 34 punkti, 13 bumbas un piecas piespēles grieķu frīkam, kamēr Paolo 20 punkti, 12 bumbas un septiņas piespēles.