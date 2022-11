Kas atļauts Jupiteram, nav ļauts vērsim... Ērvinga lieta izgaismo NBA dubultos standartus

2011. gada vasarā Mejerss Lenards pavadīja nepilnas divas nedēļas Liepājā un Rīgā, pārstāvot vienu no retajām ASV junioru izlasēm, kas nespēja izcīnīt Pasaules U19 kausu. Gadu vēlāk Ilinoisas universitātes studentu ar 11. numuru draftēja NBA klubs Portlendas "Trail Blazers". Lenards tā arī nekļuva par tādu spēlētāju, kādu paredzēja pirmsdrafta optimistikākās prognozes, salīdzinot viņu ar Robinu Lopezu – neko izcilu NBA kontekstā, taču solīdu pamata piecinieka līmeņa spēlētāju pasaules labākajā līgā. Kļuva par stabilu rezerves centru Portlendā, bet pēc maiņas darījuma 2019. gadā – par tādu pašu Maiami "Heat" vienībā. 2020. gada augustā Disnejlendā organizētajā NBA "burbulī" Mejerss palīdzēja "Heat" aizspēlēties līdz NBA finālam, un par to tika atalgots ar jaunu 20 miljonu dolāru līgumu uz diviem gadiem. Taču nākamās sezonas izskaņā Mejersa vārds no NBA apcirkņiem pazuda uz – kā šobrīd izskatās – neatgriešanos... Kas notika?