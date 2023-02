Pēc savas labākās NHL sezonas karjerā, kurā Balcers iekrāja 23 (11+12) rezultativitātes punktus 61 spēlē, interese par Latvijas izlases uzbrucēja pakalpojumiem bija pietiekama, lai viņš jau pāris dienu laikā vienotos ar vienu no spicākajām līgas komandām Floridas "Panthers". Taču tajā viņš nospēlēja tikai 14 mačus, jo klubam zem algu griestiem bija jāatbrīvo vieta vienam no līderiem Āronam Ekbladam, kurš atgriezās ierindā pēc traumas izārstēšanas.

Tā vietā, lai šķirtos no nesenā papildinājuma, pieredzes bagātā Ērika Stāla, Floridas kluba izvēle krita uz Balceru. Latvietis nonāca "Panthers" neaizsargāto spēlētāju sarakstā, no kura viņa līgumsaistības pārņēma Tampabejas "Lightning" – iepriekšējo trīs sezonu Stenlija kausa izcīņas fināliste, 2020. un 2021. gada čempione. Iejušanās jaunajā komandā bija reti neveiksmīga. Jau trešā mača pirmajā nomaiņā viņu iegrūda apmalē, kas hokejistu izsita no ierindas uz diviem mēnešiem. Pleca trauma, un kopš 25. novembra Balcers "Lightning" formastērpu vairs nav uzvilcis.

"AHL, protams, nav vieta, kur šobrīd vēlējos atrasties. Nepieciešams laiks, lai pierastu pie šejienes hokeja un ieskrietos," atzīst Rūdolfs.