Klasika nostrādā vienmēr... Futbola Pasaules kausa himnu raibā vēsture

Vēsture liecina, ka Pasaules kausa rīkotāji joprojām meklē zelta formulu, kas sniegs vēlamo rezultātu – kļūs par hitu, kas turnīra karuselī ievilks arvien jaunu publiku. Mērķis nav radīt paliekošas muzikālās vērtības, bet gan lipīgu, ātri uztveramu un neaizmirstamu melodiju, kas asociētos ar lielo sporta notikumu un straujajā mediju un ziņu plūsmā ļautu veiklāk noķert un piesaistīt jaunus līdzjutējus. Tiesa, tas strādā līdz brīdim, kad atskan "We Are The Champions" vai iedziedas Trīs tenori...