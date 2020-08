Lielās ugunskristības: ko gaidīt no Porziņģa pirmā 'play-off'?

Diemžēl ir jāskatās tieši realitātes neglītajā ģīmī un ar rūgtumu sirdī jāpieņem fakts, ka šobrīd Dalasas sastāvā ir vien pusotrs spējīgs aizsargs. Šo nepilno duetu veido Finijs-Smits un Klebers. Jā, Kristapam neapšaubāmi izdodas labi ietekmēt metienu likteņus stīpas tuvumā, vidēji divi bloki spēlē šosezon par to liecina, taču baidos, ka šajā sērijā nebūs daudz situāciju, kurās šī prasme būs lietderīga. Lai arī "Clippers" nav gluži "Rockets", kas šobrīd "burbulī" vairāk nekā pusi no saviem metieniem izpilda no stāvlaukuma, Losandželosas komanda to dara ļoti precīzi. Gandrīz visi svarīgākie rotācijas spēlētāji spēj realizēt tālmetienus un izplest jebkuru aizsardzību, paverot iespējas pretinieku grozu apdraudēt gan no distances, gan ar līderu individuālo meistarību. Tieši ar īso sastāvu, kurā Markuss Moriss spēlē centra pozīcijā, "Clippers" veica savu izšķirošo izrāvienu uzvarā pār "Mavericks" pēdējā savstarpējā spēlē "burbulī".

Baidos, ka Dalasas spēlē pret "Trail Blazers", kurā Portlendas līderis Deimiens Lilards guva 61 punktu, redzējām spocīgu priekšskatījumu tam, kā varētu aizritēt izslēgšanas spēles pret "Clippers".

Portlenda burtiski visu spēli aizsardzībā medīja Porziņģi, lai uzvilinātu viņu kā Lilarda sedzēju. Kristaps atkal un atkal nonāca neapskaužamās situācijās, kad bija jāizšķiras starp ciešu segšanu un risku, ka ātrais Lilards vienkārši paskrien garām pēc brīva metiena no groza apakšas, vai atkāpšanos, lai noskatītos, kā tas pats Lilards iemet kārtējo tālmetienu.